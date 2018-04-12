Космический туризм: какие космонавты бывали в Костроме?

12 апреля в России отмечают День космонавтики. Кострома и от Плесецка , и от Байконура далеко, но здесь есть улица Космонавтов, а также улицы Гагарина, Титова, Терешковой, есть свой планетарий, чем может похвастать даже не каждый большой город. Да и сами покорители космоса в Костроме появлялись нередко.

На Каткиной горе

Планетариев в России не так уж много — около сорока. Но в Костроме планетарий существует уже 67 лет, недавно отпраздновал день рождения. Как ни странно, история костромского планетария, которая началась в 1951 году, неразрывно связана с религией. За пять лет до этого, в 1946 году костромские власти закрывают одну из последних городских православных святынь — церковь Иоанна Богослова на Каткиной горе. Опустевшее здание в центральной части города изначально передали областному управлению кинофикации. Но в 1949 году региональные власти решили открыть здесь планетарий. Колокольню церкви на улице Горной взорвали, слегка переоборудовали помещения, но основание оставили нетронутым. Бывший церковный купол прекрасно подошёл для оснащения здесь демонстрационного зала с ночным небосводом, а в остальных закруглённых пространствах разместились подсобки и учебные классы.

Бывший директор планетария Инна Сорокина отдала этому месту 32 года своей жизни. Сейчас она вспоминает, как была вынуждена отказывать в трудоустройстве худеньким молоденьким девушкам, потому что с такой работой они бы не справились.

До покупки и установки телескопа наши сотрудники были вынуждены ездить по школам Костромы и области с тяжеленными «крокодилами». Это такие видеоскопы, которые весили по 15-20 килограммов. Своего транспорта у нас, конечно, тоже не было, передвигались с этой техникой на автобусах и троллейбусах, — рассказывает Инна Георгиевна.

В 1998 году состоялось открытие обсерватории. С крыши здания на Горной был снят лист металлической обшивки, что открыло прекрасный обзор. В чердачном помещении установили телескоп «Карл Цейс», что позволило изучать просторы Вселенной уже не только по книжкам и видеофайлам, но и вживую. Правда, работает обсерватория в Костроме исключительно в ясную безоблачную погоду, а это бывает редко.

В 2014 году в костромском планетарии было установлено современное полнокупольное оборудование, которое позволило переносить на потолок здания проекцию звёздного неба в точности как оно есть, а не фрагментарно.

Гости планетарного масштаба

За десятилетия, которое человечество осваивает просторы Вселенной, в Костроме побывало немало космонавтов. Одной из первых в 1970-х годах была первая женщина-космонавт Валентина Терешкова , которая, как известно, родилась в соседней Ярославской области . Цель её визита уже подзабылась известна, но сохранилось фото, на котором великая женщина улыбается и беседует с костромскими комсомольцами.

В 1980 году сюда приезжал советский лётчик-космонавт Вячеслав Дмитриевич Зудов. В костромском архиве хранится фото героя с участниками слета выпускников сельских школ Костромской области «Вторая целина за околицей».

Неоднократно заезжал в наш город и прославленный лётчик-космонавт Георгий Гречко . В 1996 году он приезжал на 45-летие костромского планетария, а спустя пять лет возглавил делегацию высоких гостей. Кроме него на полувековой юбилей звёздного дома в Кострому тогда приехали президент Международной ассоциации планетариев Дейл Смит, директор Государственного астрономического институт имени Штернберга А. М. Черепащук, профессоры А. В. Засов, В. Г. Сурдин и ряд других известных российских астрономов.

Увы, самый известный в мире космонавт Юрий Гагарин , в Кострому приехать не успел, но здесь его всё равно считают своим и даже называют земляком. Как стало известно нашим краеведам, корни родословной Юрия Алексеевича уходят в деревню Конышёво Чухломский уезд Костромской губернии, где родился дедушка первого космонавта Иван Фёдорович. Кстати, это поселение существует и сейчас, только административно относится к Антроповскому муниципальному району.

Летчик-космонавт Зудов в Костроме, 1980 г.

Георгий Гречко был частым гостем костромского планетария.

Звёздная аллея

Олегом Кононенко и Сергеем Волковым. Космические связи с Костромой не разрываются и по сей день. 5 октября 2015 года в нашем городе побывал космонавт, Герой России, Сергей Ревин . Он не только открыл в Костроме всероссийскую неделю космоса, но и заложил «Аллею космонавтов» в Парке Победы. В рамках мероприятия костромские школьники и студенты впервые в истории вышли на прямую связь с космосом, членами 45/46 экспедиции на борту МКС — Михаилом Корниенко

Космонавт Сергей Ревин побывал в Костроме в 2015.

"Народная газета",

№14 (841)