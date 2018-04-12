Почему не продают оленину? 

Сейчас в регионе активно развивается животноводство, можно купить говядину и свинину местного производства, а вот полезной и диетической оленины нет, если не считать специализированных точек продаж. Есть ли какие-то перспективы в развитии оленеводства в крае?
— Основные объёмы мяса домашнего северного оленя заготавливают на территории Таймыра, реализуют среди местного населения, часть перерабатывают в Норильске до колбас и отправляют в Москву и Санкт-Петербург, — отвечает начальник отдела агентства по развитию северных территорий администрации Красноярского края Жанна Гольм. — В настоящее время хозяйствам, занимающимся разведением домашних северных оленей в крае, предоставляются различные меры государственной поддержки. Но долгие годы этим вопросом никто не занимался, поэтому поголовье существенно снизилось. Теперь нужны годы, чтобы восстановить в крае домашнее северное оленеводство.