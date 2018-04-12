Почему не продают оленину?

Сейчас в регионе активно развивается животноводство, можно купить говядину и свинину местного производства, а вот полезной и диетической оленины нет, если не считать специализированных точек продаж. Есть ли какие-то перспективы в развитии оленеводства в крае?