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Территории нескольких столичных ТПУ могу быть использованы для возведения объектов по программе реновации
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Территории нескольких столичных ТПУ могу быть использованы для возведения объектов по программе реновации 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Москва24
Власти Москвы рассматривают возможность передачи территорий нескольких транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) для строительства объектов в рамках программы реновации. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
«У нас есть несколько транспортно-пересадочных узлов, где мы тоже увязываем с размещением объектов по реновации, «Марьина Роща», например, там будет транспортно-пересадочный узел, который будет увязан с реновацией. В границах ТПУ будут появляться объекты, которые будут связаны в том числе с реновацией», — сказала Ю. Княжевская.
Ранее, 12 апреля, градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) приняла решение об отмене строительства транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Волжская». Как пояснил председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Константин Тимофеев, согласно планам, реорганизуемая промышленная территория на пересечении Волжского бульвара и ул. Маршала Чуйкова, которая ранее входила в границы ТПУ, будет использована под комплексную жилую застройку в рамках программы реновации.
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