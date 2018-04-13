Территории нескольких столичных ТПУ могу быть использованы для возведения объектов по программе реновации

Власти Москвы рассматривают возможность передачи территорий нескольких транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) для строительства объектов в рамках программы реновации. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

«У нас есть несколько транспортно-пересадочных узлов, где мы тоже увязываем с размещением объектов по реновации, «Марьина Роща», например, там будет транспортно-пересадочный узел, который будет увязан с реновацией. В границах ТПУ будут появляться объекты, которые будут связаны в том числе с реновацией», — сказала Ю. Княжевская.