Юбилей военного комиссариата Москвы отметили в префектуре Южного округа

Торжественное празднование столетия московского военного комиссариата состоялось в круглом зале префектуры Южного административного округа в Даниловском районе в минувшую среду, 11 апреля.

К двум часам дня в круглом зале собрались все гости этого значимого юбилея. И, конечно же, какой юбилей без музыки? За музыкальное сопровождение торжественного мероприятия выступали кадеты школы №1770. Оркестр исполнил патриотическую композицию. Помимо военного оркестра, курсанты порадовали гостей торжественным маршем, в котором продемонстрировали отличную строевую выправку и умение обращаться с оружием. После этого номера началось то, ради чего все собрались. А именно: награждение памятными подарками и медалями сотрудников московских военных комиссариатов, а также людей, которые активно участвовали в патриотическом воспитании молодого поколения и оказывали не менее активное содействие в призывных кампаниях.

Как сказал в своем выступлении руководитель аппарата префектуры Южного административного округа города Москвы Алексей Ерошин, работа, которой занимаются все присутствовавшие на торжественном празднике, крайне важна. Также он выразил уверенность в том, что плодотворное сотрудничество военных комиссариатов с органами муниципального самоуправления и префектурой будет продолжаться и в дальнейшем.

— Хочу выразить благодарность за сотрудничество, которое мы осуществляем в рамках патриотического воспитания нашей молодежи, — сказал Алексей Ерошин — хочется пожелать вам счастья, здоровья и успехов.

Юбилейные медали «100 лет военным комиссариатам» и книги об истории военных комиссариатов получили сотрудники военных комиссариатов округа, депутаты муниципальных округов, сотрудники префектуры. Гражданский персонал военных комиссариатов Южного административного округа получил в подарок различную бытовую технику. В завершении мероприятия, оркестр исполнил музыкальный номер, сыграв несколько песен, в частности, песню Геннадия Шпаликов «Я шагаю по Москве».

8 апреля исполнилось 100 лет московскому городскому военному комиссариату. В этот день в 1918 году Совет Народных Комиссаров издал «Декрет об учреждении волостных, уездных, губернских и окружных комиссариатов по военным делам». С тех пор военные комиссариаты принимают самое прямое участие в формировании нашей армии и ее боеспособности. Так, например, во времена Великой Отечественной Войны благодаря работе военкоматов за первые дни войны удалось провести мобилизацию населения и техники народного хозяйства. День сотрудников военных комиссариатов отмечается каждый год 8 апреля в соответствии с Указом Президента Российской Федерации, подписанным в 2006 году.