Опрос Банки.ру: рубль продолжит укрепляться

«Рубль начал укрепляться, но при этом «быки» сумели взять важный рубеж 62 рубля за доллар. Укрепление рубля, скорее, чистой воды коррекция после недавнего всплеска покупательской активности. Но даже если это не так — ничего удивительного в укреплении нет. Во-первых, нефть остается в «бычьем» диапазоне и показывает активный и стабильный рост в рамках восходящего тренда. Во-вторых, падение рубля было вызвано санкциями против «Русала» , корреляция с нефтью гораздо сильнее», — считает специалист департамента аналитики компании «Аналитика Онлайн» Николай Котов

Продуктовый виджет

Эксперт также отмечает, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе для пары доллар/рубль актуален диапазон 60—64, в долгосрочной —55—68. По его мнению, наиболее выгодный курс на ближайшее время — 64—66.

Начальник отдела экспертов « БКС Брокер » Василий Карпунин подчеркивает, что паника нерезидентов завершилась. Многие из тех, кто хотел выйти из ОФЗ и российских активов, уже это сделал, так что давление на национальную валюту начало спадать. «Стоит помнить, что обвал рубля в последние три сессии проходил на фоне уверенного роста нефтяных котировок. Произошел существенный отрыв от „фундаментального базиса“, который сейчас вполне справедливо нейтрализуется», — добавляет он.

По словам инвестиционного аналитика Global FX Владимира Рожанковского, так как риск открытого вооруженного конфликта между Москвой и Вашингтоном отступил, доллар будет постепенно корректироваться вниз. Конечно, при условии, что внешний фон будет улучшаться. Такого же мнения придерживается и аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко

Новость

Некоторые опрошенные эксперты прогнозируют вмешательство ЦБ с целью укрепить рубль. Так, аналитик консультационного центра «Митчелдин» Денис Друщляк считает, что на следующем заседании ЦБ может повысить ключевую ставку на 0,5%, если ситуация с валютой останется неустойчивой.