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На Кубани землю фермерам предложили передавать без торгов
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На Кубани землю фермерам предложили передавать без торгов 

АиФ-Кубань 2 часа назад
Фото: АиФ-Кубань
Фермеры на Кубани смогут получать землю без торгов.
В Москве прошло совещание по вопросам совершенствования земельного законодательства, в нем принял участие заместитель губернатора Краснодарского края Сергей Болдин.
На заседании рассмотрели проекты федеральных законов, разработанные Минсельхозом РФ, обсудили планы законотворческой деятельности.
Заместитель главы региона обозначил ряд актуальных предложений по внесению изменений в земельное законодательство, разработанных в крае с учетом его особенностей. Главная цель нововведений — максимальное вовлечение в оборот и экономически эффективное использование сельскохозяйственных земель.
Сергей Болдин отметил, что необходимо пристально рассмотреть возможность возврата практики предоставления земельных участков крестьянским хозяйствам без проведения процедуры торгов.
Также речь шла о необходимости устранения препятствий в продаже земельных участков, занятых объектами археологического наследия, возможности предоставления земельных участков, предназначенных для размещения объектов федерального, регионального или местного значения, строительство которых запланировано через длительный период времени, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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