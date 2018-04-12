На Кубани землю фермерам предложили передавать без торгов

Фермеры на Кубани смогут получать землю без торгов.

На заседании рассмотрели проекты федеральных законов, разработанные Минсельхозом РФ , обсудили планы законотворческой деятельности.

Заместитель главы региона обозначил ряд актуальных предложений по внесению изменений в земельное законодательство, разработанных в крае с учетом его особенностей. Главная цель нововведений — максимальное вовлечение в оборот и экономически эффективное использование сельскохозяйственных земель.

Сергей Болдин отметил, что необходимо пристально рассмотреть возможность возврата практики предоставления земельных участков крестьянским хозяйствам без проведения процедуры торгов.

Также речь шла о необходимости устранения препятствий в продаже земельных участков, занятых объектами археологического наследия, возможности предоставления земельных участков, предназначенных для размещения объектов федерального, регионального или местного значения, строительство которых запланировано через длительный период времени, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.