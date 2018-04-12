С начала благоустройства Москвы после зимы обнаружено 87 нарушений

правительстве Москвы. МОСКВА , 12 апреля. / ТАСС /. Инспекторы из объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) за время проведения городского месячника по уборке и благоустройству городских территорий, который стартовал с 1 апреля, нашли 87 нарушений. Все нарушения касаются газонов, которые не очищены от вытаявшего мусора, следует из сегодняшнего доклада заместителя начальника ОАТИ Леонида Бородулина

"Организованы работы по приведению в порядок придорожных газонов. Инспекторами (ОАТИ) зафиксировано 87 нарушений, где газоны не очищены от вытаявшего мусора. В срок до 21 апреля Метрополитеном запланирована промывка 215 станций. На сегодняшний день завершены работы на 56 станциях. Отставаний в графике нет. Руководству префектур рекомендовано усилить контроль за соблюдением графика работ", — отмечается в докладе Бородулина.

Власти столицы с 1 апреля 2018 года открыли месячник по уборке и благоустройству городских территорий и пригласили жителей принять участие в общегородских субботниках 14 и 21 апреля. Планируется уборка мусора, приведение в порядок цветников и газонов, а также ремонт и покраска малых архитектурных форм и дорожных ограждений, отметил ранее глава комплекса, вице-мэр Москвы Петр Бирюков

Масштаб уборки

По данным Комплекса городского хозяйства, благоустройство включит пять основных направлений.

На озелененных территориях, например, будет убрано 9 тыс. сухих деревьев и кустарников. Планируется привести в порядок 259 столичных парков, 118 особо охраняемых природных территорий, более 8 тыс. озелененных территорий и 124 прилегающие к водоемам территории, включая зоны отдыха.

В жилом фонде отремонтируют 25 тыс. входных дверей в подъездах и освещение в них; во дворах — 11 тыс. детских площадок, 39 тыс. урн и 6 тыс. мусорных контейнеров. На городских территориях подготовят к сезону 58 фонтанов. Сотрудники хозяйственных служб и волонтеры отремонтируют и помоют монументы, благоустроят воинские захоронения и памятники воинской славы.

Также планируется отремонтировать 1,5 млн кв. м дорог, обновить разметку, привести в порядок остановки общественного транспорта и рекламные щиты. Помыть дороги, тротуары и подземные переходы. —