Горбачев призвал «развязать узлы» в обстановке в сирийской ситуации

По мнению экс-главы СССР, ситуация в арабской республике в настоящее время требует детального рассмотрения.

Бывший президент СССР, политик Михаил Горбачев высказал свое мнение о появившейся ранее информации, что США стягивают к берегам Сирии ударную группу своих кораблей.

«Я к сожалению сейчас оторван от деталей, потому что в больнице все время. И тем не менее я думаю, что еще рано ставить точку, и надо встречаться. Встречаться не на поле боя, и не в воздухе, а встречаться для того, чтобы разобраться с обстановкой и «развязать узлы»», — отметил Горбачев в разговоре с корреспондентом телеканала «Звезда»

Ранее стало известно, что помимо эсминца Donald Cook, ВМС США также направили к берегам Сирии ракетный эсминец USS Porter, а также ударную группу во главе с авианосцем Harry Truman.