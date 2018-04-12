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Горбачев призвал «развязать узлы» в обстановке в сирийской ситуации
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Горбачев призвал «развязать узлы» в обстановке в сирийской ситуации 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
По мнению экс-главы СССР, ситуация в арабской республике в настоящее время требует детального рассмотрения.
Бывший президент СССР, политик Михаил Горбачев высказал свое мнение о появившейся ранее информации, что США стягивают к берегам Сирии ударную группу своих кораблей.
«Я к сожалению сейчас оторван от деталей, потому что в больнице все время. И тем не менее я думаю, что еще рано ставить точку, и надо встречаться. Встречаться не на поле боя, и не в воздухе, а встречаться для того, чтобы разобраться с обстановкой и «развязать узлы»», — отметил Горбачев в разговоре с корреспондентом телеканала «Звезда».
Ранее стало известно, что помимо эсминца Donald Cook, ВМС США также направили к берегам Сирии ракетный эсминец USS Porter, а также ударную группу во главе с авианосцем Harry Truman.
Также в западных СМИ  появилась информация, что премьер-министр Британии Тереза Мэй отдала приказ о выдвижении подлодок Соединенного Королевства в Средиземное море.
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