Сургут прирастает парками и скверами. Депутаты одобрили предложения по увеличению зеленых зон города

Большинство вопросов, вынесенных на заседание комитета по городскому хозяйству и перспективному развитию Сургута касалось изменения границ территориальных зон, обозначенных в Правилах землепользования и застройки, в пользу увеличения зон озеленённых территорий общего пользования. Так, в нее вошли озеленение вокруг здания филармонии, аллея вдоль пешеходной дорожки на улице Федорова, территория вдоль береговой линии протоки Боровая в сквере Старожилов, расширены границы скверов Мемориала Славы в центре города и Дружбы народов на улице Майской. Все эти изменения произошли за счет уменьшения территорий деловой и жилой застройки.

Единственным пунктом повестки, вызвавшим вопросы депутатов, стало выделение из зоны многоэтажной застройки в микрорайоне ПИКС участка для устройства сквера за Сургутским музыкально-драматическим театром. В марте он был включен в рейтинговое голосование по определению территорий, которые должны войти в федеральную программу благоустройства городской среды. В то же время в генеральном плане Сургута это место обозначено как «зона многоэтажной жилой застройки». Именно на это несоответствие и указали депутаты городским чиновникам.

Как пояснили сотрудники администрации, рейтинговое голосование проходило в два этапа и по сути являлось опросом общественного мнения, в ходе которого жители вносили свои предложения о том, каких объектов им не хватает в жилых кварталах. За организацию нового сквера в районе железнодорожного вокзала высказалась почти тысяча сургутян. Поэтому в ближайшее время в генеральный план будут внесены изменения, включающие этот объект.

«Участок был отдан под строительство многоэтажных домов по ипотечным программам, но в результате неоднократного изменения проекта планировки были бурные дебаты, и был найден компромисс между гражданами и застройщиком, и часть территории была предусмотрена под размещение сквера. В проекте межевания, который уже прошел утверждение, эта территория была также отмежевана от многоэтажной жилой застройки, и при ближайшей корректировке генерального плана мы приведем в соответствие, и эта территория будет обозначена как озелененная территория общего пользования, а именно сквер в микрорайоне ПИКС», — объяснил директор департамента архитектуры и градостроительства Сургута, главный архитектор Алексей Усов

Народные избранники согласились с тем, что зеленая зона в этом микрорайоне города необходима. Сегодня пустырь за театром представляет собой участок земли, заваленный мусором, в то время как поблизости нет ни одного удобного места для прогулок.

«Очень радует, что последние два комитета мы достаточно много земель переводим в леса, в озеленённые территории общего пользования, где могут размещаться парки и скверы, исключаем строительство многоэтажное, что называется, идем к природе», — отметил депутат Виктор Пономарев

В целом депутаты согласились с изменениями в Правилах землепользования и застройки, но попросили чиновников ответить на предстоящих слушаниях на все прозвучавшие вопросы и замечания.

«Тогда мы спокойно проголосуем и примем решение», — резюмировал председатель комитета.