Порядок в районе: как в Некрасовке готовятся к городскому субботнику

С 1 апреля столицу официально начали готовить к весенне-зимнему сезону. Месячник чистоты продлится до начала мая. За это время город должен успеть выбраться из спячки, умыться, «обновить макияж», приодеться, чтобы встретить майские праздники, а затем и лето во всеоружии. Рабочие в узнаваемых оранжевых жилетах выходят на улицы рано утром и покидают их поздно вечером, и такое весеннее оживление происходит во всех районах Москвы

Чтобы узнать, как идут работы, mos.ru отправился в один из самых молодых районов столицы с многоэтажной застройкой — Некрасовку, где поговорил с руководителем ГБУ «Жилищник района Некрасовка» Никитой Орешкиным.

Смыть зиму

— 14 и 21 апреля в Москве пройдут субботники. Как специалисты ГБУ «Жилищник» готовятся к ним? И что будут делать во время субботника?

— Мы начали готовиться заранее. Сначала главной задачей было по максимуму избавиться от остатков снега, которого этой зимой выпало рекордное количество. Без этого к другим работам не приступить, поэтому мы разгребали сугробы, чтобы они быстрее растаяли. Затем очищали газоны от мусора и грязи. А в субботу все наши сотрудники, 651 человек, присоединятся к массовой уборке: мы будем готовить газоны к теплому сезону, сажать деревья и кустарники. В Некрасовке будет также привлечено 12 единиц техники — шесть самосвалов и шесть фронтальных погрузчиков.

— Сезон весенне-летних работ начинается еще раньше, получается?

— С 1 апреля. Мы уже приступили к их проведению: начали отмывать дороги, бордюры, дворы. Специальным средством «Чистодор» смываем реагенты и слой грязи, который накопился за зиму. Потом уберем весь сухостой, приведем в порядок цветники, отремонтируем и покрасим контейнерные площадки, малые архитектурные формы, урны, ограждения. Подготовим к работе 14 фонтанов, а когда станет теплее, высадим 83 дерева и 13 кустарников.

Лопаты готовы

— В массовом городском субботнике будут принимать участие не только сотрудники служб благоустройства, но и горожане. Где в Некрасовке будут организованы места сбора тех, кто решил присоединиться к весенней уборке?

— Мы выбрали несколько адресов, каждый из которых — значимое для района общественное пространство. Всего их четыре: народный парк на 2-й Вольской улице, парк «Купеческие угодья» там же, аллея Сказок на 1-й Вольской улице и зона отдыха на улице Рождественской. Людей мы уже оповестили, нужное количество инвентаря закупили, его должно хватить всем желающим.

Пункты выдачи и сбора лопат, граблей, перчаток, мусорных пакетов и всего, что может понадобиться на субботнике, будут расположены здесь же. Более того, если люди захотят провести субботник у себя во дворе, инвентарь мы им тоже дадим.

Поднимите автомобиль, надо подмести

— Известно, что для многоэтажной застройки очень важно поддерживать чистоту во дворах. Какие работы проводите на этих территориях?

— Некрасовка — развивающаяся территория. По планам в 2020 году здесь смогут жить 400 тысяч человек. Конечно, качество их жизни будет сильно зависеть от того, насколько комфортной будет окружающая среда. Мы уже сейчас работаем над ее созданием — от повседневной мойки территорий, уборки мусора до более глобальных работ. Например, в этом году мы реконструируем 13 детских и пять спортивных площадок, будем менять снаряды, а также старое покрытие на современное и безопасное.

— А есть особенности работы на территории московских дворов?

— Да, в первую очередь, конечно, здесь большое количество автомобилей. Но мы вместе с управой стараемся эту задачу решать так, чтобы довольны были все. Заранее оповещаем жильцов в соцсетях о работах, вывешиваем объявления на стенды, раскладываем памятки на машины. Все это делается за сутки.

Плюс используем спецтехнику: аккуратно переносим машину, убираем участок и ставим обратно. Ну и сейчас благодаря современным технологиям по номеру машины можно узнать владельца, созвониться с ним и попросить переставить автомобиль. Так что все проходит мирно.

Как контролируется онлайн качество уборки улиц и дворов

Лавка по собственному желанию

— С уборкой ясно, а если жителям района захочется более глобальных перемен во дворах, например, рядом с домом разбить цветник или поставить лавочку у подъезда. Такое возможно?

— Со всеми идеями можно приходить к нам, в ГБУ «Жилищник». Мы обращение граждан отправим в управу с просьбой рассмотреть и подтвердить возможность реализации идеи либо отказать. В любом случае мы постоянно пытаемся жителям помочь сделать дворы уютнее и красивее.

— А с жалобами это так же работает? Сообщения о неполадках тоже проходят через управу?

— Нет, в этом случае мы сразу же реагируем. Для этого существует портал «Наш город», где жители оставляют свои заявки, обращения. Мы их видим сразу же и все исправляем. Даже быстрее стараемся решить вопрос и работаем на опережение: если видно, что попортился забор или краска слезла, сразу устраняем это. Если же человек не ладит с интернетом, то можно просто прийти к нам и сообщить о проблеме.

Горячий апрель

— Апрель для работников сферы ЖКХ — жаркий сезон. А вообще какое самое напряженное для ГБУ «Жилищник» время года?

— По моему опыту, это лето, потому что начинаются работы по благоустройству: озеленение, капитальный ремонт, чистка фасадов. Есть мнение, что зимой работать тяжелее, особенно если возникают погодные аномалии, такие, например, как этой зимой. Но мне кажется, если правильно расставить приоритеты и поставить задачи сотрудникам, коллапса не будет. Если же нет организации, нет и эффективности, нет и результата.

— А вообще насколько загрузка зависит от времени года?

— Она постоянно варьируется. Нет такого, чтобы один день можно было отдохнуть. Мы совершенствуемся — как ГБУ «Жилищник», так и другие организации. Москва постоянно улучшается, и мы стараемся не отставать от общей тенденции.