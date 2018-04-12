Где живут потомки племени меря

Мы — не только славяне

Ни для кого не секрет, что русский народ — не полностью славянский. В нас течет кровь и финно-угорских, и балтийских племен. Порой русских, пытаются оскорбить этим: например в риторике украинских националистов есть распространенный тезис, что русские, мол, не славяне, а «мошканцы узкоглазые». Отчасти это так, но для любого здравомыслящего человека такие вещи не могут быть оскорбительными. Богатство нашей страны в ее многонациональности, а богатство русского народа — в его разнообразной генетике.

В самом начале существования русского государства, под властью Новгородского и Владимиро-Суздальского княжеств жило очень много неславянских племен. Некоторые из них стали народами и существуют сегодня, например водь, веспы, карелы, эстонцы. Другие же полностью ассимилировались и растворились в русском народе. Одним из самых крупных исчезнувших финно-угорских племен было меря.

Кто такие меря

Этот небольшой миролюбивый народ к середине 1 тысячелетия н.э. расселился на обширных лесных территориях, на которых сейчас расположились Московская, Ивановская, Ярославская, Владимирская, Вологодская Костромская области. Племенным центром меря считается Сарское городище, которое археологи обнаружили на озере Неро, что в Ярославской области . Представители этого народа жили земледелием и скотоводством. Религия меря была основана на почитании природы. Как и многие другие финские народы, меря поклонялись священным рощам и особым камням. Многие исконно русские города — Суздаль , Владимир на Клязьме, Переяславль-Залесский, Углич , Плёс, и, возможно, даже Москва , выросли из мерянских поселков. По развитию культуры меря почти ни в чем не уступали соседним славянским племенам кривичей и вятичей, кроме одного: они не умели воевать. Поэтому когда во второй половине 1 тысячелетия на землях меря стали появляться славяне, более опытные и агрессивные, меря пришлось покориться. На землях меря славяне селились сами, а земли других финно-угорских народов, например, марийцев, ставили в вассальную зависимость. Именно поэтому меря постепенно слилась с русскими, а ее ближайшие восточные родственники — мордва, марийцы, развились как отдельные этносы. [С-BLOCK]

У нас нет свидетельств того, что славяне истребляли мерю, да и судя по всему этого не было. Русь изначально строилась как сообщество разных племен, и ни о каком предвзятом отношении одних народов к другим речи быть не могло. В IX веке меря платили дань Новгороду и участвовали в походах Олега на Царьград. Когда Русь стала православной, многие меря сопротивлялись христианизации вплоть до XIV века. Возможно, на этом этапе мери досталось от русских — христианизация изолированных поселений порой проводилась агрессивно. После XIV века никто из летописцев уже не упоминал мерю как отдельный, реально существующий этнос.

След меря в истории русского народа

Меря основали много городов, которые мы привыкли считать исконно русскими. Суздаль, Владимир на Клязьме, Переяславль-Залесский, Углич, Плёс, и, возможно, даже Москва, выросли из мерянских посёлков. Город Галич под Костромой в древности назывался Галич-Мерьский — до того, как стать форпостом Владимирского княжества на северо-востоке, этот город был поселением меря. Много других топонимов этого региона мерянские. Например все, что заканчивается на -га и -ва: Москва, Ветлуга , произошли от мерянских слов на водную тематику. Подмосковный Талдом — это «дубовый дом» по-мерянски, а название реки Дубны не связано с дубами, оно произошло от мерянского слова, обозначавшего болота. Таких мерянских топонимов в центральной, исконно русской части России очень много. Напрямую с меря связаны топонимы с корнем нер-: озеро Неро в Костромской, реки Нерская и Нерехта Московской области . Кстати, еще один популярный топоним, особенно часто встречающийся в московском регионе — мещера, это название очень похожего на мерю близкородственного ей народа, который разделил ее судьбу и тоже влился в состав русского народа. [С-BLOCK]

В русский язык вошло немало финно-угорских слов: «тундра», «килька», «салака» и т. д. Порой сложно сказать точно, из какого именно финно-угорского языка позаимствовано то или иное слово, но, вполне возможно, что многие из них мерянские. Что до генетики, то здесь судить сложно. Невозможно провести генетические исследования меря и сравнить их гены с русскими. Однако с антропологической точки зрения, у многих русских, особенно у северо-восточных популяций, присутствуют черты уральской расы, к которой принадлежали меря и другие финно-угорские народы. Раскосыми глазами, широкими скулами, которые встречаются у многих из нас, мы обязаны нашим финно-угорским предкам. Меря и другие народы этой семьи слились с русскими и обогатили наш генофонд. Русские потомки племени меря живут по всей России. Но их историческая родина — Залесский край, северо-восточные княжества Руси.