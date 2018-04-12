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В Госдуму будут внесены 27 законопроектов о блокчейн технологиях
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В Госдуму будут внесены 27 законопроектов о блокчейн технологиях 

BitCryptoNews 1 час назад
Фото: BitCryptoNews
Председатель правления Фонда «Сколково» на IPQuorum сообщил, что в текущем году в Госдуму передадут до 27 законопроектов для регулирования криптовалют и блокчейна.
В Светлогорске 11 апреля прошел IPQuorum, форум на котором обсуждались различные вопросы интеллектуальной собственности. В ходе мероприятия представители затронули тему регулирования виртуальных валют.
Председатель правления Фонда «Сколково», Игорь Дроздов, сообщил, что до конца 2019 года будет разработано и принято около 50 законопроектов в области блокчейна и криптовалют. Примерно 27 из них планируется передать на рассмотрение в Государственную Думу в 2018 году.
Игорь Дроздов отметил, что основная заслуга в этом процессе принадлежит бизнесу, а сам Фонд выполняет функцию площадки для коммуникации, лоббирующей этой сферы. Дополнительно были оговорены приоритетные направления законопроектов: внесение цифровой экономики в законодательство, идентификация участников при проведении сделок для уменьшения оборота бумажных документов.
О том как российские вузы осваивают технологию блокчейн, какие разработки уже есть у российских ученых читайте в нашем материале «Блокчейн в образовании: почему Россия становится блокчейн-державой».
текст: Илья Маличенко, фото: фонд «Сколково»
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