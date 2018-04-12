Долгожданный приговор. Экс-хозяйка «Изумрудной страны» осталась на свободе

Алтайском крае суд рассмотрел дело о махинациях с выдачей Россельхозбанком кредитов на сумму почти 20 млрд рублей. Фигурантами резонансного дела стали экс-руководители алтайского филиала «Россельхозбанка» и скандально прославившегося агрохолдинга «Изумрудная страна».

Когда сотрудники регионального УФСБ с подачи «головного офиса» РСХБ в мае 2012 года возбудили дело, все ныне осуждённые были действующими лицами. А первые из них — банкир Евгений Роговский и «агробаронесса» Ольга Антипина — ещё и активными публичными персонами.

Почему Ольге Антипиной, похитившей более 2 млрд рублей, вероятнее всего, не грозит реальный срок, разбирался корреспондент АиФ-Алтай

Счёт на миллиарды

Напомним, общие почти для всей этой компании обвинения — мошенничество в особо крупном размере и злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия. По существу директору филиала аграрного банка Роговскому и его заму Константину Гладышеву вменено незаконное оформление кредитов предприятиям, подконтрольным Антиповой (естественно, «не за красивые глазки»). Заёмные средства выдавались «без проведения проверки и анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия-заёмщика, а также без проверки фактического наличия предоставляемого залога».

По словам государственного обвинителя прокуратуры Алтайского края Татьяны Ульяновой, по этой мошеннической схеме в 2010-2012 гг. было заключено 227 кредитных договоров с 56 предприятиями, входящими в ассоциацию «Изумрудная страна». Общая сумма выданных средств превысила 19 миллиардов рублей; проценты, не выплаченные по этим договорам, на май 2012 г. составили более 545 миллионов.

В обвинении Антипиной, кроме того, что она «решала» вопросы с банком, есть ещё одна грань. По данным следствия, при содействии топ-сотрудников агрохолдинга Михаила Колесникова и Елены Павловской она похитила более 2-х млрд рублей. «При делах» также была директор ТД «Изумрудный» Ирина Виноградова , сестра Антипиной. Она была осуждена ещё осенью 2015 г. к двум годам колонии-поселения — с отсрочкой отбывания наказания до достижения её ребёнком 14-летнего возраста (т. е. до 2027 г.).

«Страна» пришла в запустение

На начало конца «Изумрудной страны» при ней/под её контролем было порядка 50 предприятий (в основном АПК) в разных в городах и районах края (в т. ч. Бийский сахарный завод, Бийский спиртзавод, Павловская птицефабрика, 4 маслосырзавода, три элеватора). Общая площадь пашни холдинга превышала 335 тысяч га, поголовье мясомолочного скота варьировалось в пределах 55 тысяч, общая численность работников — порядка 10 тысяч.

С отменой банковского «режима благоденствия» и после того момента, как УФСБ вплотную взялось за дело, у подавляющего большинства хозяйств агрохолдинга — закредитованных и перекредитованных — начались проблемы, включая существенные задержки зарплаты работников (при этом плачущих от воя голодной скотины, — ред.). Как правило, они оборачивались банкротством (в частности, Барнаульского дрожжевого завода, колхоза им. Сталина, предприятия «Майма-молоко», Бийского сахарного завода и многих других, — ред.).

Соответственно, тысячи людей проявляли «жгучий интерес» к попадающим в публичное пространство новостям о ходе следствия и судебного процесса (слушания в Октябрьском районном суде Барнаула начались в феврале 2017 г.).

Почти все фигуранты какое-то время находились в СИЗО . Роговский и Гладышев были арестованы сразу, Антипина позже — в аэропорту, при попытке вылететь в Москву (по её версии, собиралась вести переговоры в РСХБ, — ред.). Она из изолятора на домашний арест ушла через 9 месяцев, т. к. заключила досудебное соглашение о сотрудничестве (от которого потом отказалась) и «имеет ряд заболеваний, требующих адекватного лечения». Это обстоятельство не помешало 55-летней обвиняемой в прошлом году родить второго ребёнка. Серьёзное онкозаболевание впоследствии оказалось и у Роговского (1956 г. р.).

Его суд отправил в колонию общего режима на 8 с половиной лет (со штрафом в 900 тыс. рублей), Гладышева — на 5 лет и три месяца (штраф 450 тысяч), Колесникова — на четыре года (400 тысяч). Они были взяты под стражу в зале суда.

Антипина приговорена к 6 годам 6 месяцам лишения свободы с отсрочкой приговора до достижения младшим ребёнком 14-летнего возраста. По факту она, как и её сестра Виноградова, могут никогда не попасть в колонию: при законопослушном поведении ко времени Х судимость «прощается». Экс— агробаронессе также нужно выплатить 900-тысячный штраф. Елена Павловская осуждена условно на три года. Приговор в законную силу пока не вступил, у осуждённых есть время на его обжалование.