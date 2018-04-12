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Севастопольский избирком проверит контрольное управление
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Севастопольский избирком проверит контрольное управление 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сегодня, на заседании правительства Севастополя губернатор Дмитрий Овсянников поручил главному контрольному управлению проверить расходование средств севастопольской избирательной комиссией. Как передает корреспондент «ФедералПресс», это заявление он сделал после информации директора департамента финансов Владимира Штопа сообщившего, что у правительства нет полных данных о финансировании избиркома. Для того, чтобы исключить дублирование финансирования (и федеральным и местным бюджетом) он предложил провести проверку.
«В соответствии с федеральным законодательством частичное финансирование на содержание комиссии идет из федерального бюджета. Данные средства зачисляются не в бюджет, а на счет избирательной комиссии. У департамента финансов отсутствует информация об объемах средств. Нет таких данных о средствах которые они получили из федерального бюджета в 2016 и 2015 году», — сказал Штоп.
Проанализировав расходование средств за первый квартал 2018 года, департамент финансов пришел к выводу, что на заработную плату сотрудникам направлено всего 10%. Губерантор Дмитрий Овсянников поддержал предложение финансиста и поручил главному контрольному управлению проверить избирком.
Ранее сообщалось, что Центризбирком РФ, по итогам президентских выборов, утвердил коэффициент к дополнительной выплате за работу избиркомов. При этом председатели комиссий в Санкт-Петербурге и Севастополе остались без премии.
«Были серьезные замечания к работе избирательных комиссий, поэтому так решили», — сказал зампред Центризбиркома Николай Булаев.
Напомним, во время президентской кампании севастопольскому избиркому пришлось опровергать информацию о массовых увольнениях сотрудников из-за сокращения. Процесс объяснили плановой ротацией.
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