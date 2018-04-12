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Семинар «Инструменты гражданского контроля, применяемые в борьбе с коррупцией» пройдёт в Пскове 14 апреля.
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Семинар «Инструменты гражданского контроля, применяемые в борьбе с коррупцией» пройдёт в Пскове 14 апреля. 

Псковская губерния 2 часа назад
В субботу, 14 апреля в 13:00 в Кафе Джем на Октябрьскомпр. 27а пройдёт семинар, организованный неправительственной международной организаций «Transparency International», сообщили в псковском отделении «Открытой России». Темой семинара станут инструменты гражданского контроля, применяемые в борьбе с коррупцией". Мероприятие проведёт Дмитрий Сухарев — Руководитель регионального антикоррупционного центра в Санкт-Петербурге. Инициатором встречи выступила организация «Открытая Россия», псковское отделение которой возглавляет Лия Артёмова, сменившая на этом посту Юрия Каныгина. «Мы рады пригласить всех заинтерисованных людей на семинар, учитывая актуальность темы на сегодняшний день и опыт Transparency International в борьбе с коррупцией, будет интересно и содержательно. К сожалению тема борьбы с коррупцией очень актуальная и болезненная для нашего общества на сегодняшний день. Благодаря инструментам гражданского контроля и ответственности каждого из нас, мы сможет эффективно противостоять коррупции», — комментирует руководитель псковского отделения Открытой России, Лия Артёмова. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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