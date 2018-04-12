Доступная роскошь: как Москва становилась «электрической»

Изначально электрический свет был удовольствием недешевым, и его могли себе позволить только богатые люди. Сегодня электричество есть в каждом доме практически в любой точке мира. Сайт «РИА Недвижимость» рассказывает о том, как проходила электрификация Москвы

От дуги до фонаря

Все началось в 1802 году, когда русский физик-экспериментатор Василий Владимирович Петров , вдохновившись исследованиями Гальвани и Вольта, открыл электрическую дугу и предположил, что в будущем ее можно будет использовать «для освещения темных покоев», рассказывает директор музея «Огни Москвы» Наталья Потапова . Через несколько лет его опыт повторил английский физик Гемфри Дэви, и с того момента ученые начали разрабатывать электрическую лампу. В 1820-е годы уже существовали первые образцы.

В Москве электролампы впервые зажглись в 1856 году — в день коронации Александра II. Инженер Александр Ильич Шпаковский включил десять «электрических солнц» — ламп, которые светили очень ярко, говорит Потапова. Однако «солнца» не были приспособлены для постоянного освещения и воспринимались, скорее, как своеобразное «мини-шоу» вроде фейерверка.

Фонари со «свечами Яблочкова» на Александринской площади в Петербурге

Следующий прорыв произошел в марте 1876 года. Тогда Павел Николаевич Яблочков запатентовал во Франции электрическую дуговую лампу простой конструкции. Так появилась его знаменитая «электрическая свеча»: она имела вытянутую форму и напоминала горящую свечку. «Свечами Яблочкова», которые называли «русским светом», стали освещать улицы, площади, дворцы во многих европейских странах и даже в Индии . У нас же до 1880 года «русского света» не было.

Удивить светом Свет

В 1880 году в Петербурге, Москве и Одессе были установлены первые электрические фонари со «свечами Яблочкова». В Москве их было 100, 24 из них стояли в Саду Эрмитаж . По словам Потаповой, они питались от динамо-машин — генераторов постоянного тока, и принадлежали частным владельцам. «Тогда это была роскошь и диковинка. Каждый вечер в Саду Эрмитаж собиралась публика — посмотреть, как фонари включаются сами по себе, без фонарщика», — рассказывает эксперт.

По словам историка архитектуры, старшего научного сотрудника отдела «Пресня» ГЦМСИР Дениса Ромодина , первые электрические фонари строили по тем же принципам, что керосиновые и масляные — мало отличались от них внешне. Затем они стали постепенно видоизменяться, в частности, становились гораздо выше — чтобы вандалы не могли до них добраться. Также стоит отметить. Скоро электрическое освещение начало менять и облик всего города: появилась новая Москва — ночная, с яркими вывесками и играющими новыми красками зданиями.

Вскоре в Москве появились и передвижные электростанции — которые выезжали по заказу, например, чтобы устроить бал при электрическом освещении, говорит Потапова. Богатые люди закупали сами электрическое оборудование для электрификации своих владений.

Спустя несколько лет Москва удивила весь свет. По случаю коронации Александра III в 1883 году было устроено буквально «иллюминационное шоу» — практически полностью подсвечен Кремль. Например, на колокольню Ивана Великого была наброшена сеть с лампочками, рассказывает Потапова. После газетные репортеры написали: «Колокольня представляла собой эффект волшебный и доселе невиданный». На тот момент, по словам эксперта, более масштабной электрической иллюминации мир еще не видел.

Причем интересно, что это была рекламная акция. «Незадолго до этого немецкий предприниматель Карл Сименс создал в Петербурге „Общество освещения“, и занялось организацией торжественного освещения Кремля для коронации в качестве рекламы. Тогда же компания освещала выставку Айвазовского. Конечно, в результате общество получило подряды на освещение в Петербурге, в частности Зимнего дворца», — рассказывает москвовед Ирина Левина

Дуговые электрические фонари на Красной площади

В Москву общество вышло через три года. Создав совместно с Deutsche Bank и несколькими российскими банками создал «Общество электрического освещения 1886 года», говорит москвовед. Одним из первых заказов общества стало освещение торгового пассажа Постниковой на Тверской улице, рядом с Кремлем. Сегодня в этом здании располагается театр имени Ермоловой.

Большая игра

События развивались стремительно. Уже в 1888 году вышло постановление министра внутренних дел, разрешавшее обществу Сименса прокладывать сети проводов для освещения Москвы. Также компании выделили участок Священного синода на углу Большой Дмитровки и Георгиевского переулка, на котором раньше стоял сгоревший Георгиевский монастырь, для возведения первой в Москве центральной электростанции. На ее строительство, по словам Левиной, городом было ассигновано 800 тысяч рублей. Для сравнения, особняк средних размеров тогда можно было возвести примерно за 50 тысяч.

Георгиевская станция дала первый ток в декабре 1888 года, говорит Левина. Она освещала Кремль и другие объекты и улицы, расположенные в радиусе примерно двух километров.

Богатые москвичи тоже строили свои локальные станции, а некоторые и весьма мощные. Например, крупная домовладелица Вера Ивановна Фирсанова возвела во дворе своих знаменитых Сандуновских бань на Неглинной улице станцию, о которой даже складывали легенды: будто во время коронации Николая II в 1894 году мощности Георгиевской электростанции не хватило на то, чтобы обеспечить торжественное освещение события, и за помощью обратились к Фирсановой. «Вообще, вполне вероятно, что так на самом деле и было. Об этом рассказывается во многих источниках», — говорит Левина.

Первое электрической освещение Красной площади

Вскоре Сименсу разрешили построить еще более мощную электростанцию — на берегу Москвы-реки, на Раушской набережной. Работа Раушской электростанции (позднее — Государственная электрическая станция №1) началась в 1897 году, ее радиус передачи электроэнергии составлял уже пять километров, рассказывает Потапова. Кстати, после строительства этой электростанции в Москве пошел первый трамвай. Сейчас ГЭС-1 им. П. Г. Смидовича является старейшей действующей электростанцией России со 120-летней историей. На станции эксплуатируется как современное, так и «историческое» оборудование — например, два котла фирмы «Бабкок-Вилькокс» 1930 года выпуска.

После ввода Раушской Георгиевскую электростанцию закрыли. Теперь в этом здании расположен выставочный зал Новый Манеж.

На госрельсы

Приблизительно в таком, частном, состоянии московская электросистема оставалась до самой революции. Улицы, общественные и жилые здания освещались благодаря работе Раушской электростанции, а также небольших станций, построенных за счет богатых горожан.

Кардинально ситуация поменялась после 1917 года, когда все электростанции перешли в государственную собственность. В 1920 году Владимир Ильич Ленин подписал план электрификации всей страны, и было решено развивать мощные районные электростанции (ГРЭС), а также гидроэлектростанции (ГЭС). В Московском регионе в рамках плана ГОЭЛРО построены Каширская и Шатурская ГРЭС, несколько теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), реконструирован ряд ранее введенных электростанций.

Новые электростанции работали на местном топливе — в первую очередь угле и торфе. Во второй половине прошлого века начался масштабный переход московских электростанций на газ — самое экологически чистое топливо. В топливном балансе крупнейшего производителя электроэнергии в столичном регионе — компании «Мосэнерго» — доля этого самого экологически чистого топлива превышает 98%.

Теплоэлектроцентрали «Мосэнерго» работают в режиме когенерации, что позволяет экономить газ за счет одновременной выработки сразу двух востребованных потребителями ресурсов — электроэнергии и тепла. Внедрение современных парогазовых технологий, переключение нагрузок с котельных на ТЭЦ, выбор наиболее эффективных режимов эксплуатации оборудования — все это позволяет снизить потребление топлива и снизить объем выбросов в атмосферу, тем самым улучшив экологическую обстановку в Московском регионе.