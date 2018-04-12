Обочины на ул. Можайского приведены в порядок 

В областной столице продолжаются работы по уборке города. В частности, коммунальщики чистят обочины от песка и глины. Полностью эти работы завершены на ул. Можайского. Также ведется уборка обочин на улицах Московская, Мальцева, Ленинградская, Ярославская, Горького, Беляева, на Пошехонском шоссе и Белозерском путепроводе.
Разбивать оставшийся снег и убирать «зимний» мусор поручено 90 дворникам. Продолжается и ремонт леерных ограждений. Дорожные отбойники «обновят» на путепроводе по Пошехонскому шоссе. Повреждения конструкций устраняют и на улицах Мира, Советском проспекте, Воровского. Всего до середины июня в Вологде обновят 25 000 «квадратов» отбойников.
Напомним, привести в порядок город — поручение Мэра Вологды Сергея Воропанова. Основные работы необходимо выполнить до конца апреля.