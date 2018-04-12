«У нас любят попариться»: в новую баню в центре Новосибирска приехали депутаты Госдумы и каскадёр

Сегодня, 12 апреля, состоялось официальное открытие общественных бань «Сандуны Сибирь» на улице Каменской в центре Новосибирска — на открытие приехали депутаты Госдумы и известный каскадёр.

«Для гостей нашего города бани всегда популярны. У нас любят попариться, попариться хорошо», — высказался Локоть.

Мэр подчеркнул, что проект «Сандуны Сибирь» реализован по концессионному соглашению, поэтому «всё, что построено, каждый квадратный метр, — это собственность города в соответствии с российским законодательством».

Каскадёр, актёр и кинорежиссёр Александр Иншаков, которого представили как давнего поклонника «Сандунов», поделился мнением, что «баня для русского человека — это практически всё». «Ваша баня превосходит все мои ожидания. Не хочется отсюда уезжать, видимо, попрошу убежища», — пошутил он на открытии.

Техническое открытие бань на Каменской, 19, состоялось ещё в декабре. Обновлённое здание, в котором раньше была общественная баня № 8, ввели в эксплуатацию 5 марта, уточнил заместитель директора ООО «Сандуны Новосибирск» Евгений Анисимов

Общая площадь «Сандуновских бань» — около 3 тысяч кв. м. Здесь четыре разряда: первый мужской разряд, два высших мужских и один женский разряд.

Социальный день, когда в баню могут прийти пенсионеры и льготники, назначили на понедельник: с 9:00 до 17:00 стоимость посещения бани для этой категории — 105 рублей в час.

В остальные дни цены выше: женский разряд — от 700 до 1400 рублей за три часа, в зависимости от времени и дня недели. Мужской разряд — от 600 до 1600 рублей за два часа.

Кабины (отдельные зоны отдыха для компании) оплачиваются дополнительно.

Кроме банных услуг, в «Сандунах» есть косметологи, парикмахеры и ресторан. На первом этаже открылась лавка с «Сандуновскими продуктами», где можно купить травяные чаи, смородиновые чипсы и настойку с кровью марала.

Бывшую муниципальную баню ремонтировали около двух лет. Перед техническим открытием «Сандуны» посетил мэр Анатолий Локоть.