Овсянников — депутатам: когда вас критикуют, нужно что-то делать

Сегодня, на заседании правительства губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников попросил своего представителя в Законодательном собрании дать оценку работе местного парламента. Словесная перепалка главы города и спикера заксобрания произошла на фоне предложений департамента соцзащиты. Станислав Борисенко рассказал, что на предложение индексации выплат ветеранам ВОВ, контрольно-счетная палата предложила установить меньшую сумму, чем правительство.

Главный юрист правительства Михаил Вавилов сообщил, что провести индексацию ветеранских выплат — предложение правительства, а не депутатского корпуса. На просьбу Овсянникова дать оценку работе законодательного собрания, он сообщил, что «на наш взгляд в последнее время эффективность законодательной деятельности очень сильно страдает.

»На последнем заседании Законодательного собрания ни одного закона рассмотрено не было, в то же время постоянно проводятся (депутатами) пресс-конференции. На наш взгляд, с элементами популизма. Постоянно комментируются действия правительства. На наш взгляд эффективность резко упала», — признался Вавилов.

Присутствующая на заседании правительства спикер местного парламента Екатерина Алтабаева попросила Овсянникова «не комментировать работу законодательного собрания».

«Наблюдается тенденция, что мы (правительство) разрабатываем предложения, а от заксобрания предложений не получаем. Мы не видим содержательных законов. У Михаила Юрьевича (Вавилова) в должностных полномочиях прописано давать публичную оценку. Я не могу его ограничить и выполнить Вашу просьбу. Мне кажется нужно повышать эффективность. Если говорится, что она низкая, то нужно что-то делать. Когда меня критикуют — я что-то делаю, — сказал Овсянников добавив, что рассчитывает на эффективную работу с Законодательным собранием». Он вспомнил, историю с депутатскими слушаниями по стадиону «Чайка».

«Правительство открыто сказало, что видит (на месте рынка) спортивный объект, стадион. А решение от законодательного собрания двадцать раз собрать предложения, подумать и не высказать никакого мнения. Я понимаю, что мне в Закс обращаться больше не нужно. Конкретного ответа я не получаю», — добавил губернатор.

Напомним, вчера спикер заксобрания Севастополя Екатерина Алтабаева упрекнула правительственного юриста Михаила Вавилова в превышении полномочий. Так депутаты ответили на критические заявления представителя губернатора который рассказал прессе, что в этом году местный парламент принял 20 законов, 11 отклонил. По мнению властей, принятие многих документов необоснованно затягиваются.