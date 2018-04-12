Как много поручений поступает от Президента РФ? 

Мы часто слышим «по поручению президента», «во исполнение поручения президента»… А сколько таких поручений всего, у нас кто-нибудь знает?
В «голубом доме» точно знают и, в частности, руководитель секретариата губернатора края Олег Гусев. Буквально вчера на заседании регионального правительства он рассказывал, что «количество поручений Президента РФ, находящихся на исполнении региональных органов власти, остается стабильно высоким».
Так, в прошлом году было зарегистрировано 148 вновь поступивших поручений — на 16,5% выше, чем в 2016 году, когда были поставлены на учёт 127 поручений. Всего же в течение отчетного года исполнялись 234 поручения, а по состоянию на 1 января с. г. на исполнении в регионе находились 143 поручения главы государства.
— На особом контроле находилось исполнение поручений, изложенных в указах Президента от 7 мая 2012 года, — подчеркнул Гусев. — Напомню, что в майских указах субъектам РФ были даны 37 поручений, из них два прямых и 35 соисполнительских. В настоящее время из них на контроле остаются три поручения, работа по которым продолжена ввиду их острой социальной значимости и, по сути, бессрочного характера.