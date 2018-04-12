Как много поручений поступает от Президента РФ?

Мы часто слышим «по поручению президента», «во исполнение поручения президента»… А сколько таких поручений всего, у нас кто-нибудь знает?

В «голубом доме» точно знают и, в частности, руководитель секретариата губернатора края Олег Гусев . Буквально вчера на заседании регионального правительства он рассказывал, что «количество поручений Президента РФ, находящихся на исполнении региональных органов власти, остается стабильно высоким».

Так, в прошлом году было зарегистрировано 148 вновь поступивших поручений — на 16,5% выше, чем в 2016 году, когда были поставлены на учёт 127 поручений. Всего же в течение отчетного года исполнялись 234 поручения, а по состоянию на 1 января с. г. на исполнении в регионе находились 143 поручения главы государства.