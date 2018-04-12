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В редакции газеты «Волоколамская неделя» проходят обыски
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В редакции газеты «Волоколамская неделя» проходят обыски 

Ведомости 24 минуты назад
В редакции подмосковной газеты «Волоколамская неделя» с 9.30 утра проходят обыски, рассказала «Ведомостям» главный редактор издания Мария Мурашова.
Обыски проводят сотрудники УМВД по Московской области совместно с представителями Следственного комитета России, всего около десяти человек, добавила она.
«Сотрудники пояснили нам, что они проводят обыски в связи с возбужденными уловленными делами в отношении нескольких частных компаний, а издание проверяют на аффилированность к этим компаниям, — рассказала Мурашова. — Сотрудники изучают записи в компьютерах, планшетах, и личные записи в блокнотах».
Прежде издание активно освещало протест жителей Волоколамска против свалки «Ядрово», которая находится рядом с городом. Представитель УМВД по Московской области пообещал предоставить комментарий «Ведомостям» позднее.
Ранее РБК сообщал, что в администрациях Волоколамска и Серпуховского района прошли выемки документов. Действия правоохранительных структур могут быть связаны с митингами против мусорных полигонов и выборами.
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