В редакции газеты «Волоколамская неделя» проходят обыски

В редакции подмосковной газеты «Волоколамская неделя» с 9.30 утра проходят обыски, рассказала «Ведомостям» главный редактор издания Мария Мурашова

«Сотрудники пояснили нам, что они проводят обыски в связи с возбужденными уловленными делами в отношении нескольких частных компаний, а издание проверяют на аффилированность к этим компаниям, — рассказала Мурашова. — Сотрудники изучают записи в компьютерах, планшетах, и личные записи в блокнотах».

Прежде издание активно освещало протест жителей Волоколамска против свалки «Ядрово», которая находится рядом с городом. Представитель УМВД по Московской области пообещал предоставить комментарий «Ведомостям» позднее.