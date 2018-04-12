Минэкологии Челябинской области предписано продлить прием заявок на торги по утилизации ТКО

12 марта Челябинское УФАС России вынесло решение по жалобе ООО «Спецпроект» (ГК «Чистый город», г. Волгоград ) на действия Министерства экологии Челябинской области при проведении открытого конкурса на заключение концессионного соглашения о создании межмуниципальной системы коммунальной инфраструктуры на территории Челябинской области в отношении обработки, накопления, утилизации, размещения твердых коммунальных отходов на территории Челябинского кластера.

Жалоба компании признана обоснованной, министерству выдано предписание об отмене протокола рассмотрения заявок и продлении их приема на срок не менее 30 дней. Исполнение указанного предписания позволит потенциальным концессионерам принять участие в конкурсе.

О сокращении срока приема заявок в своей жалобе указало ООО «Спецпроект». Дело в том, что через несколько дней после объявления 23 ноября 2017 года министерством конкурса ООО «Спецпроект» в связи с несогласием с условиями конкурсной документации обратилось в Арбитражный суд Челябинской области. Судом 8 декабря 2017 года были приняты обеспечительные меры в виде приостановления конкурсного отбора.

Спустя более трех месяцев обеспечительные меры в виде приостановления конкурса были отменены. При этом министерство не стало продлевать период приема заявок, который фактически составил менее 30 дней, установленных законодательством. В результате победителем был признан единственный участник конкурса — АО «Управление отходами».

Челябинское УФАС России установило, что министерство тем самым нарушило порядок организации и проведения конкурса, закрепленный в Законе о концессионных соглашениях.

Иные доводы жалобы ООО «Спецпроект» о неправомерном допуске к участию АО «Управление отходами» в связи с неподтверждением опыта строительства объектов в отношении системы коммунальной инфраструктуры и неправильным оформлением документов в составе заявки, установлении министерством неполных требований к критерию опыта, условий о финансовой состоятельности будущего концессионера путем подтверждения наличия чистых активов в размере 177 млн рублей.

Антимонопольной службой в отношении должностного лица министерства будет возбуждено административное дело. Нарушение установленных законодательством Российской Федерации процедуры и порядка организации и проведения обязательных в соответствии с законодательством Российской Федерации торгов влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 3 тысяч до 10 тысяч рублей.

Добавим, срок действия соглашения составит 25 лет, предельный объем инвестиций — не более 3,54 млрд рублей. Ранее Челябинское УФАС России уже отменяло торги по выбору концессионера на создание инфраструктуры по утилизации ТКО.

Напомним, 17 декабря 2017 года министерство экологии Челябинской области объявило конкурс по выбору подрядчика-регионального оператора для работы в Челябинском кластере, включающем, помимо самого областного центра, еще 13 муниципалитетов от Сосновского до Троицкого районов. Прием заявок от потенциальных участников завершился 15 января, однако еще раньше волгоградское ООО «Спецпроект» обратилось к антимонопольщикам с жалобой на 16 пунктов конкурсной документации. По версии волгоградцев, многие условия работы сформулированы чиновниками от экологии слишком общо, что в итоге может привести к серьезному увеличению затрат регоператора и, следовательно, к росту тарифов для населения. Добавим, позднее, 18 января, аналогичную жалобу в УФАС подало ООО «Экосфера». Однако и «Спецпроект», и «Экосфера» входят в один холдинг «Чистый город», так что вторую жалобу можно принять за продолжение той же политики одного из претендентов на работу в Челябинске

Между тем сами доводы волгоградцев выглядят достаточно убедительно. Например, согласно конкурсной документации, компании-претенденты, уже владеющие какими-либо объектами на территории Челябинской области, обладают преимущественным правом на заключение договора концессии по сравнению с конкурентами. Уже этот пункт, по версии волгоградцев, поддержанной, кстати, заместителем руководителя Челябинского УФАС Еленой Рысевой , ограничивает список претендентов на заключение концессии: операторы из-за пределов региона просто не могут располагать активами на Южном Урале и автоматически отсеиваются. +

Другие доводы также заставляют задуматься. Так, в обеспечение заявки, как сообщал «ФедералПресс», участник конкурса должен предоставить банковскую гарантию в 109 миллионов рублей, то есть 15 процентов от максимальной выручки за первый год работы. Устанавливая такое ограничение, экологи были в своем праве: закон обязывает организатора торгов требовать банковскую гарантию не менее пяти процентов. Именно «пятеркой» по всей России коллеги южноуральского минэкологии и ограничиваются, так что представители министерства не смогли внятно объяснить антимонопольщикам причину завышенных втрое требований. Между тем это завышение напрямую отразится на кошельках рядовых южноуральцев: предоставление банковской гарантии — услуга платная, и регоператор обязательно заложит ее в тариф.