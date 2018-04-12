Владелец растерзавших югорчанина собак пошел под суд

В суд направлено уголовное дело в отношении владельца собак, которые загрызли мужчину в районе Промзоны в Советском. Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе югорского СУ СКР

Трагедия произошла в ночь на 14 июня 2017 года. На сторожа набросились две собаки, затем к ним присоединились еще десять. Они повалили мужчину на землю и растерзали.

Хозяином собак оказался индивидуальный предприниматель — владелец промбазы. «Он приютил часть бездомных псов, подкармливал их. Затем они ощенились. То есть фактически мужчина является владельцем животных», — пояснил ранее руководитель Югорского межрайонного следственного отдела окружного СУ СКР Владимир Ермолаев

По данным следствия, мужчина не обеспечил безопасность окружающих как на территории базы, так и за ее пределами. Он допускал свободный выгул собак без поводков и намордников. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.

После случившегося животных умертвили.

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