С чего начался разгром анархистского движения в России

100 лет назад в Советской России началась ликвидация анархистских организаций. Чекисты Феликса Дзержинского взяли штурмом 26 московских особняков, захваченных боевыми отрядами Чёрной гвардии. Операция завершилась через несколько часов безоговорочной победой сотрудников ВЧК. Современники тех событий оценивали «дисциплинарную инициативу большевиков» положительно — по многочисленным свидетельствам историков, русское анархистское движение стремительно приобретало криминальный характер. О зарождении, расцвете и ликвидации «матери порядка» — в материале RT.

У истоков анархизма

Зарождение идеологии анархизма в России в 1860—1870-е годы связано с именами Михаила Бакунина и Петра Кропоткина

Яркий публицист Бакунин призывал рабочие массы к немедленному восстанию. В свою очередь, Кропоткин, который появился на политической сцене несколько позднее, во многом переработал идеи своего предшественника, отвергнув призывы к революционному выступлению. На организацию анархистского движения в России он смотрел с научной точки зрения.

Находясь в эмиграции после побега из госпиталя Петропавловской тюрьмы, Кропоткин опубликовал книгу «Взаимопомощь как фактор эволюции». В ней учёный говорит о приоритете людской солидарности и утверждает, что власть подавляет природную склонность человека к сотрудничеству. Кропоткин был уверен: если человека лишить капитала и ликвидировать государственность, то на первый план выйдут лучшие качества личности — в первую очередь альтруизм.

Философ считал, что люди были склонны помогать друг другу на добровольных началах ещё до возникновения государства. Исходя из этого, Кропоткин задавался вопросом, зачем вообще нужна централизованная власть: ведь анархистское общество вполне можно выстроить на принципах безоговорочного самоуправления и взаимопомощи.

Примеры такого социума Кропоткин нашёл в природе. По его словам, подобная модель сотрудничества существует у животных: они почти всегда объединяются либо для защиты от врагов, либо для более эффективной охоты. Однако, прежде чем произойдёт ключевой переворот, необходима продолжительная работа с людьми, нацеленная на то, чтобы проявить в них необходимую для дела самоотверженность.

«Это был европейский тренд, но с российскими нюансами. Основы анархистского учения заложил француз Пьер Прудон. Его идеи заменить государства федерациями с перспективой создания всемирного союза понравились российским народникам. Впоследствии из народничества выделились революционное и анархистское направления, желавшие в условиях российского царизма немедленных действий», — отметил в беседе с RT российский историк и филолог Владимир Рудаков.

Сторонники стремительных преобразований отвергли многие идеи Кропоткина. Именно эти люди стали наиболее активными участниками революции и Гражданской войны, а также анархистской организации «Чёрная гвардия».

«За» и «против» большевиков

Приход большевиков к власти в анархистских кругах был воспринят неоднозначно. На стороне нового правительства выступили анархо-коммунисты Александр Ге и Аполлон Карелин, вошедшие в состав ВЦИК. Ге возглавлял ЧК в Кисловодске и в Северо-Кавказской советской республике, однако в скором времени он погиб при наступлении белогвардейцев. Карелин продолжил легальную анархистскую деятельность в рамках созданной им Всероссийской федерации анархистов- коммунистов

Другие анархисты сочли большевиков «новыми угнетателями», чьё правительство необходимо свергнуть как можно скорее.

«В социальном плане идеи анархизма в целом поддерживали представители низовых элементов, как в деревне, так и в армии и на флоте. Было много анархистских вооружённых отрядов численностью от нескольких десятков до нескольких тысяч человек. Весной 1918 года началось переформирование этих отрядов, сведение их в регулярные части», — рассказал RT доцент кафедры новейшей истории России Института истории СПбГУ Илья Ратьковский.

В марте 1918 года Московская федерация анархистских групп (МФАГ) создала вооружённое формирование анархистов «Чёрная гвардия». В её ряды в течение месяца вступило около 2 тыс. боевиков из 50 различных анархических групп. Постепенно революционеры захватили и разграбили 26 столичных особняков, в которых и разместили свои вооружённые отряды.

«Главный штаб организации находился на Малой Дмитровке, дом 6, в так называемом Доме анархии — бывшем московском купеческом клубе. Особняк находился под охраной пулемётов и горного орудия. Широко использовался особняк Рябушинского в переулке Сивцев вражек, дом 30, более известный как дом Аксаковых», — говорится в книге «Дзержинский. От „Астронома“ до „Железного Феликса“ Ильи Ратьковского.

Весной того же года Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем при Совете народных комиссаров РСФСР (ВЧК) во главе с Феликсом Дзержинским получила исключительное право на производство „всех арестов, обысков и на расследование случаев самовольных захватов помещений“. В Моссовете несколько раз требовали освободить захваченные анархистами здания, но безрезультатно. Тогда большевики решили применить силу.

»Занятие указанных позднее большевистскими властями московских особняков (в условиях дефицита представительских зданий после переезда большевиков в Москву ) было одной — пускай и не основной — из причин разоружения анархистов в 1918 году. Также можно отметить определённую связь между весенней криминализацией Москвы и активизацией анархистского движения. Чаще фиксировались уголовные преступления, связанные с деятельностью анархистов», — говорится в книге Ратьковского.

По свидетельствам Дзержинского, у редкого анархиста не было уголовного прошлого. Глава чекистов не исключал, что анархисты поддерживали связь с контрреволюционерами, которые отводили им важную роль в планируемом выступлении против большевистской власти. Дзержинский считал, что об этом свидетельствовали стратегически важные места занятых анархистами особняков. Кроме того, чекистам удалось захватить документы анархистских организаций с перечнем новых рекомендуемых для захвата зданий. Одно из них находилось напротив Госбанка на Неглинной улице.

«Явная уголовщина»

11 апреля 1918 года на заседании ВЧК был утверждён план ликвидации анархистских точек. Действовать решили безотлагательно — в ту же ночь.

В операции участвовали чекистские подразделения, 4-й Видземский полк латышских стрелков и 1-й автоброневой отряд ВЦИК, а также части Московского гарнизона. Отряды чекистов и красноармейцев одновременно окружили занятые анархистами особняки, выставили против них броневики и потребовали сдать оружие и освободить помещения. Благодаря численному превосходству чекисты подавили сопротивление анархистов за несколько часов.

На следующий день, 12 апреля, в газете «Правда» появилось сообщение о ночных событиях: «…Большинство особняков после самого незначительного сопротивления сдались и выдали оружие. Отчаянное сопротивление оказали засевшие в доме «Анархия» на Малой Дмитровке, на Поварской улице, в доме №9, в особняке Цейтлина и на Донской улице. На Поварской улице пришлось взорвать ворота, и только тогда осаждённые сдались и выдали оружие. На Малой Дмитровке анархисты, видимо, знали о предстоящем разоружении и приготовились к обороне: были выставлены пулемёты в окнах и на крышах соседних домов, расставлены часовые и даже поставлено горное орудие. На предложение сдаться раздались ружейные выстрелы, было брошено несколько бомб. После оживлённой перестрелки со стороны анархистов раздался рёв пушки. Тогда решено было обстрелять дома, где они засели, артиллерией. Первыми же выстрелами было сбито выставленное анархистами горное орудие, вторыми разбит подъезд дома «Анархия», ещё несколько снарядов — и осаждённые сдались».

По итогам ночной операции были убиты или ранены около 30 анархистов, среди чекистов ранения получили 12 человек.

Британский дипломат и тайный агент Брюс Локхарт так описывал освобождённые особняки: «На Поварской, где раньше жили богатые купцы, мы заходили из дома в дом. Грязь была неописуемая. Пол был завален разбитыми бутылками, роскошные потолки изрешечены пулями. Бесценные картины изрезаны саблями. Трупы валялись где кто упал. Среди них были офицеры в гвардейской форме, студенты — 20-летние мальчики и люди, которые, по всей видимости, принадлежали к преступному элементу, выпущенному революцией из тюрем. Это было незабываемое зрелище. Большевики сделали первый шаг к восстановлению дисциплины».

Около 400 арестованных анархистов через некоторое время доставили на допрос в Кремль. Их состав оказался весьма разношёрстным: здесь были женщины, подростки, а также люди с сомнительной репутацией — уголовники и бывшие заключённые.

Двенадцать анархистов приговорили к расстрелу, остальных перевели в Бутырскую тюрьму. Как пишет Ратьковский, те, кто получил высшую меру, представляли для населения «яркий пример срастания анархизма с явной уголовщиной».

В частности, историк упоминает руководителя группы «Граком» по фамилии Лапшин-Липковиц.

«Он, согласно следственным материалам, стремясь получить признание о спрятанных ценностях, практиковал скальпирование жертв с дальнейшим поливанием одеколоном и другие виды пыток», — говорится в книге «Дзержинский. От „Астронома“ до „Железного Феликса“.

Разоружение анархистов в Москве послужило толчком к проведению подобных акций по всей стране.

»В других регионах анархистские отряды разоружались в зависимости от политической и военной ситуации. Так, в Сибири разоружение анархистов началось только после поражения Колчака. Там анархисты вместе с большевиками противостояли белому режиму и сотрудничали», — рассказал RT Илья Ратьковский.