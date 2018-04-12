В прямом эфире на ГТРК «Калининград» впервые вышла федеральная программа «Вести.net».

В прямом эфире на ГТРК «Калининград» телеведущий и специальный корреспондент канала «Россия-24» Виталий Арутюнян рассказывает о последних новостях из сферы высоких технологий. В нашей телекомпании он проработал репортёром 7 лет.

Виталий Арутюнян, ведущий программы «Вести.net» на телеканале «Россия-24»:

— Сумасшедших репортажей было много, например вот мы с Василием Тереховым однажды поехали снимать репортаж, как крадут брусчатку. В итоге вышел товарищ, который, как предполагали, эту брусчатку себе и прибрал. Вышел на нас с ружьём и был готов открыть огонь. Я думаю, Василий это помнит.

На федеральный канал перешёл работать в 2009 году. Сначала был редактором. Сейчас возглавляет группу сбора и обработки информации по городам России . Пять лет назад запустил передачу «Мобильный репортёр». Родной город Виталий не забывает. В Калининград старается по возможности приезжать.

Виталий Арутюнян, ведущий программы «Вести.net» на телеканале «Россия-24»:

— Павильон был немножко другой. Было, как мне кажется, темнее. Сейчас есть простор, воздух, а главное хороший свет. Что немаловажно в телевидении картинка хорошая.

За последние два года студия телерадиокомпании значительно преобразилась.

— Долгое время считался павильон ГТРК «Калининград» самым большим в восточной Европе. Действительно, эту студию строили с расчётом на большие проекты. На съёмки даже документального кино. И мы сейчас это пространство стали использовать эффективнее, чем раньше.

А это станция спутниковой связи: Fly Away. Она передаёт сигналы в прямом эфире в Москву . А уже оттуда видео транслируется по всей стране. Вещание обеспечивает начальник техотдела Андрей Чеканов

Андрей Чеканов, начальник технического отдела радио ГТРК «Калининград»:

— Вот приёмная часть, здесь мы принимаем сигнал со спутника, вот видно картинку, соответственно, слышим звук.

В перспективе поступление новых камер. Поэтому калининградские зрители смогут увидеть сюжеты наших корреспондентов в высоком качестве.