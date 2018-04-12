Совместный проект РКС и РУДН представят на международной выставке

На авиационно-космической техники FIDAE–2018 будет рассказано о проекте по интеграции в едином геопространстве больших объемов разнородных оперативных ретроспективных и тематических данных дистанционного зондирования земли.

Проект подразумевает применение цифровых, интеллектуальных технологий и искусственного интеллекта. Разработанное в рамках проекта программное обеспечение позволяет в автоматическом режиме по данным космической съемки распознавать здания и сооружения, изменения лесного фонда, участки недропользования открытого типа (карьеры). Применение этого решения позволит существенно ускорить обработку получаемых с космических аппаратов данных.