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Совместный проект РКС и РУДН представят на международной выставке
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Совместный проект РКС и РУДН представят на международной выставке 

Обручевский меридиан 53 минуты назад
Фото: Обручевский меридиан
На авиационно-космической техники FIDAE–2018 будет рассказано о проекте по интеграции в едином геопространстве больших объемов разнородных оперативных ретроспективных и тематических данных дистанционного зондирования земли.
Проект подразумевает применение цифровых, интеллектуальных технологий и искусственного интеллекта. Разработанное в рамках проекта программное обеспечение позволяет в автоматическом режиме по данным космической съемки распознавать здания и сооружения, изменения лесного фонда, участки недропользования открытого типа (карьеры). Применение этого решения позволит существенно ускорить обработку получаемых с космических аппаратов данных.
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