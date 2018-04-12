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Президент Единой лиги ВТБ рассказал о влиянии снижения курса рубля на клубы
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Президент Единой лиги ВТБ рассказал о влиянии снижения курса рубля на клубы 

Rambler News Service 46 минут назад
Снижение курса рубля к доллару будет влиять на контракты клубов Единой баскетбольной лиги ВТБ со спортсменами, сказал RNS президент лиги Сергей Кущенко.
«Пока на ситуацию в лиге больше влияют экономические факторы, а не сами санкции. Все контракты у клубов Единой лиги ВТБ заключены в валюте и пара доллар-рубль будет влиять на контракты», — сказал он RNS.
В ходе биржевых торгов 11 апреля курс евро превысил 80 рублей а курс доллара — 64 рубля. Максимальное значение для пары EUR/RUB составило 80,14 рубля, для пары USD/RUB — 64,76 рубля.
При этом Кущенко отметил, что иностранные клубы, выступающие в лиге, вряд ли покинут ее из-за новых санкций.
«Что касается участников из Прибалтики, Казахстана и Белоруссии — они проходили более сложные времена и не уходили от нас», — подчеркнул он.
Вместе с тем Кущенко отказался комментировать возможные последствия санкций для клуба американской НБА «Бруклин Нетс» Михаила Прохорова, в совет директоров которого входит сам Кущенко.
«Не буду комментировать NBA. Очень жёсткие регламенты у лиги на этот счёт», — сказал Кущенко RNS.
6 апреля США ввели санкции против российских 24 физических и 14 юридических лиц. Под санкции попали в том числе бизнесмены Олег Дерипаска, Игорь Ротенберг, Виктор Вексельберг, а также компании En+ Group, группа ГАЗ, «Базовый элемент», «Рособоронэкспорт», UC Rusal, группа «Ренова».
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