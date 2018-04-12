Президент Единой лиги ВТБ рассказал о влиянии снижения курса рубля на клубы

Снижение курса рубля к доллару будет влиять на контракты клубов Единой баскетбольной лиги ВТБ со спортсменами, сказал RNS президент лиги Сергей Кущенко

«Пока на ситуацию в лиге больше влияют экономические факторы, а не сами санкции. Все контракты у клубов Единой лиги ВТБ заключены в валюте и пара доллар-рубль будет влиять на контракты», — сказал он RNS.

В ходе биржевых торгов 11 апреля курс евро превысил 80 рублей а курс доллара — 64 рубля. Максимальное значение для пары EUR/RUB составило 80,14 рубля, для пары USD/RUB — 64,76 рубля.

При этом Кущенко отметил, что иностранные клубы, выступающие в лиге, вряд ли покинут ее из-за новых санкций.

«Что касается участников из Прибалтики, Казахстана Белоруссии — они проходили более сложные времена и не уходили от нас», — подчеркнул он.

Вместе с тем Кущенко отказался комментировать возможные последствия санкций для клуба американской НБА «Бруклин Нетс» Михаила Прохорова , в совет директоров которого входит сам Кущенко.

«Не буду комментировать NBA. Очень жёсткие регламенты у лиги на этот счёт», — сказал Кущенко RNS.