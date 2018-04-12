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«Ростелеком» приглашает операторов связи ЮФО и СКФО на форум в Краснодаре
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«Ростелеком» приглашает операторов связи ЮФО и СКФО на форум в Краснодаре 

АиФ Адыгея 49 минут назад
Фото: АиФ Адыгея
«Ростелеком» и Huawei приглашают операторов связи Юга и Северного Кавказа на телекоммуникационный форум «Новые решения для развития операторского бизнеса».
Мероприятие состоится 19 апреля в конференц-зале «Олимпийский» отеля «Интурист» по адресу: Краснодар, улица Красная, 109. Старт форума в 11.30.
На мероприятии будут обсуждаться вопросы беспроводных транспортных решений для быстрого развёртывания, новые бизнес-проекты и возможности сотрудничества. В обсуждении примут участие директор департамента по работе с операторами связи «Ростелекома» на Юге Павел Шалюгин, директор южного представительства Huawei Максим Шевцов, ведущие эксперты Huawei Алексей Папышев и Роман Куликов и др.
Павел Шалюгин, директор департамента по работе с операторами связи макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком»: «Мы приглашаем операторов связи к диалогу, чтобы поделиться экспертизой, обсудить актуальные тенденции операторского рынка, вместе выработать лучшие формы сотрудничества. Мы готовы предложить новые идеи и проекты и хотим получить обратную связь от нынешних и будущих партнеров».
Аккредитация по телефону: +7 (861) 251-00-28, email: dros@south.rt.ru
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