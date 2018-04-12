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Ректор МГИМО Анатолий Торкунов встретился с победителями и финалистами конкурса «Лидеры России»
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Ректор МГИМО Анатолий Торкунов встретился с победителями и финалистами конкурса «Лидеры России» 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
Главной наградой конкурса стала возможность участия в программе наставничества, которая позволит победителям не только увидеть работу органов власти или корпораций изнутри, но и расширить свой круг общения.
В список наставников вошли ведущие управленцы страны — министры, руководители крупных компаний и госкорпораций, в том числе ректор МГИМО Анатолий Торкунов. По условиям конкурса, наставники в течение года будут помогать молодым лидерам в реализации их идей.
Обращаясь к участникам конкурса, ректор отметил: «Я очень внимательно прочитал ваши эссе и получил искреннее удовольствие: они хорошо написаны, содержат интересные наблюдения, а задачи, которые вы перед собой ставите, на мой взгляд, вполне достижимые, но вместе с тем достаточно амбициозные и потребуют с вашей стороны немалых усилий».
Финалисты проекта рассказали о своих впечатлениях от участия в конкурсе, представили индивидуальные планы развития и поделились ожиданиями от программы наставничества.
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