До 2019 года в Мурманской области заменят 376 лифтов

— Второй этап программы по замене лифтов начался в конце марта, — сообщила Марина Калмыкова , ведущий специалист по взаимодействию со СМИ регионального Фонда капремонта. — Всего на сегодняшний день сданы 289 лифтов в 120 многоквартирных домах. Еще 70 лифтов предполагается заменить в Полярных Зорях, ЗАТО Североморск , ЗАТО Заозерск , Ревде и Мурманске . С теми лифтами, которые находятся в ЗАТО, возникла некоторая задержка — в военные гарнизоны подрядчики не могут попасть без пропусков, а их оформление требует времени. Также есть небольшие сложности в домах, где были установлены нестандартные лифты.

Напомним, «РГ» уже сообщала о том, что на декабрь 2017 года в Заполярье около 70 процентов лифтов были признаны отслужившими свой срок и требовали капитального ремонта или замены. Если учесть, что всего в жилых домах Мурманской области действуют 3045 лифтов, заменить необходимо около двух тысяч подъемных механизмов. При поддержке мин-строя РФ в регионах действует проект по ускоренной замене лифтов. Мурманская область одной из первых присоединилась к нему. По программе на 2017-2019 годы предполагается заменить 376 лифтов в 164 многоквартирных домах. Однако возникла проблема с приемкой в эксплуатацию новых лифтов, которые были установлены взамен старых.

Право вводить лифты в эксплуатацию после недавних законодательных изменений теперь возложено на Ростехнадзор . А обязанности по эксплуатации — на управляющие компании, для чего их сотрудникам требуется пройти обязательную аттестацию. Если такого специалиста нет, то УК не имеет права эксплуатировать лифт — даже в том случае, когда подрядчик заменил его без срыва сроков и брака. Подавляющее большинство управляющих компаний аттестованных специалистов не имели — возникла заминка. В середине января новые лифты не действовали в 82 домах, что вызывало законное возмущение граждан. Жители некоторых домов месяцами были вынуждены подниматься по ступенькам. Например, с этим столкнулись жильцы дома N 43 на Кольском проспекте, которые пожаловались на двухмесячный простой лифта, хотя плата за пользование при этом продолжала взиматься. На совещании под председательством главного государственного жилищного инспектора региона Алены Кузнецовой было решено поручить УК провести в феврале-марте перерасчет платы за период ремонта лифта.

— Проблема с обучением специалистов решена, — отметил Юрий Дунин, председатель правления Союза жилищно-коммунальных предприятий Мурманской области. — Более того, управляющим компаниям незачем прибегать к услугам предприятий, которые занимаются ремонтом лифтов. Таких специалистов УК могут обучить сами. Например, так поступили в городе Заполярном.

Цифра

376 лифтов заменят в жилых домах Мурманской области до 2019 года.