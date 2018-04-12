В Татарстане установят 85 емкостей для сбора опасных отходов 

Оператор по работе с отходами в Татарстане в обязательном порядке должен будет внедрить систему раздельного сбора мусора, заявил председатель Комитета ЖКХ исполкома Казани Искандер Гиниятуллин. В плане реализация дуального сбора, когда отходы делятся на органику и не органику. Павильоны для приема вторичного сырья будут построены в разных точках Казани. Уже выделены 54 участка, где организуют 41 приемник. Кроме того, сетки для сбора ПЭТ-бутылок останутся во дворах многоквартирных домов. Таких уже установлено 1,5 тысячи, добавил спикер. Кроме того, будут приобретены емкости для опасных отходов — батареек, градусников или, например, ртутных ламп. Финансирование проекта составит 4,76 миллионов рублей. На эти деньги должны приобрести порядка 85 тар. После установки емкости будут переданы региональному оператору. А выберут такого оператора, по словам чиновника, в первом полугодии 2018 года. Работа подрядчика должна стартовать в 2019 году.