Ещё
В Татарстане установят 85 емкостей для сбора опасных отходов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Татарстане установят 85 емкостей для сбора опасных отходов 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
Оператор по работе с отходами в Татарстане в обязательном порядке должен будет внедрить систему раздельного сбора мусора, заявил председатель Комитета ЖКХ исполкома Казани Искандер Гиниятуллин. В плане реализация дуального сбора, когда отходы делятся на органику и не органику. Павильоны для приема вторичного сырья будут построены в разных точках Казани. Уже выделены 54 участка, где организуют 41 приемник. Кроме того, сетки для сбора ПЭТ-бутылок останутся во дворах многоквартирных домов. Таких уже установлено 1,5 тысячи, добавил спикер. Кроме того, будут приобретены емкости для опасных отходов — батареек, градусников или, например, ртутных ламп. Финансирование проекта составит 4,76 миллионов рублей. На эти деньги должны приобрести порядка 85 тар. После установки емкости будут переданы региональному оператору. А выберут такого оператора, по словам чиновника, в первом полугодии 2018 года. Работа подрядчика должна стартовать в 2019 году.
Казанский репортер: последние новости
К 100-летию Татарстана создан сайт об истории республики Защитники животных сообщили об охоте догхантеров в Казани Скоростная электричка свяжет Самару и Казань
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Трамп стал жертвой перевода158
«Русские женщины достаются арабам бесплатно»32
Экс-президент США дал разумный совет Трампу229
Рубль начал утро с очередного падения117
Новый премьер-министр вступит в должность 8 мая181
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
02:18
Суд допросит Сечина по делу Улюкаева
Происшествия Компании
02:04
Бывшая жена может вернуться к Краско
Шоу-бизнес
00:59
Пынзарь открывает бизнес в Турции
Шоу-бизнес
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
00:24
«Тотальный диктант» пройдет на четырех вокзалах
Новости Москвы
01:00
Собянин заявил о более устойчивой экономике Москвы
Новости Москвы
01:07
Собянин выступил против жилой застройки вдали от МКАД
Новости Москвы Недвижимость
20:54
«Умный счетчик» запустят в 2018 году.
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение