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Андрей Бочкарев: «Будем строиться дальше»
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Андрей Бочкарев: «Будем строиться дальше» 

Префектура Зеленоградского административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
Юбилей отметили, а что дальше? А дальше жизнь продолжается еще активнее на фундаменте того, что уже талантливо было сделано раньше. И ошибки надо исправлять и, главное, развиваться — быстрее, современнее. А это значит, что пришла пора реализации новых проектов и среди основных — новые проекты строителей. Что и где намечено построить в ближайшие годы в нашем городе? Об этом в интервью окружной электронной газете Зеленограда zelao.ru рассказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.
— Андрей Юрьевич, 3 мар­та Зеленограду исполнилось 60 лет. Какие масштабные строительные работы на­мечаются в городе в ближай­шие пять лет?
— В округе запланировано строительство с ожидаемым вводом в эксплуатацию в 2019 году детского сада на 200 мест, рай­он Крюково, микрорайон 16 и учебного корпуса на 550 мест (в том числе, дошкольное отделение на 250 мест), район Крюково, микрорайон 20.
Также в Зеленограде запла­нировано строительство с ожи­даемым вводом в эксплуатацию в 2020 году учебного корпуса мак­симальной вместимости на тер­ритории корпуса 344А школы №1557 в районе Савелки.
Полную версию интервью читайте на сайте окружной электронной газеты Зеленограда zelao.ru по ссылке.
Префектура Зеленоградского административного округа: последние новости
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