Андрей Бочкарев: «Будем строиться дальше» 

Юбилей отметили, а что дальше? А дальше жизнь продолжается еще активнее на фундаменте того, что уже талантливо было сделано раньше. И ошибки надо исправлять и, главное, развиваться — быстрее, современнее. А это значит, что пришла пора реализации новых проектов и среди основных — новые проекты строителей. Что и где намечено построить в ближайшие годы в нашем городе? Об этом в интервью окружной электронной газете Зеленограда zelao.ru рассказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.
— Андрей Юрьевич, 3 марта Зеленограду исполнилось 60 лет. Какие масштабные строительные работы намечаются в городе в ближайшие пять лет?
— В округе запланировано строительство с ожидаемым вводом в эксплуатацию в 2019 году детского сада на 200 мест, район Крюково, микрорайон 16 и учебного корпуса на 550 мест (в том числе, дошкольное отделение на 250 мест), район Крюково, микрорайон 20.
Также в Зеленограде запланировано строительство с ожидаемым вводом в эксплуатацию в 2020 году учебного корпуса максимальной вместимости на территории корпуса 344А школы №1557 в районе Савелки.
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