Кубанских полицейских не будут увольнять за супружеские измены, посещение «Макдональдса» и хмурые лица во внеслужебное время

Краснодар . 12 апреля — Новая Кубань. Копия документа начала активно распространяться в telegram-каналах и социальных сетях. В тексте речь идет о том, что руководитель кубанской полиции поручает начальникам территориальных органов взять на личный контроль жизнь подчиненных во внеслужебное время.

В случае невыполнения указанных предписаний в качестве санкций нарушителям, якобы, грозит увольнение.

А теперь перейдем к самому интересному. Что же запрещается сотрудникам кубанской полиции, согласно распространяемому документу? Указано 6 пунктов. Отметим самые комичные. Во-первых, полицейским якобы нельзя посещать увеселительные заведения (кинодосуговые центры, рестораны, ночные клубы, общественные дискотеки и т. д.). Странным образом, в перечне не указаны сауны, стриптиз-клубы и т. д.

Во-вторых, сотрудникам якобы запрещается пункты посещать заведения общепита ( «Макдональдс» , «Шоколадница» и т. д.). Тут, видимо, речь идет о заботе о физической форме сотрудников.

В-третьих, им якобы запретили носить шорты, футболки с рукавом выше локтя, купальники и т. д. То есть, приехавшие на курорт полицейские во внеслужебное время, видимо, по задумке авторов текста, должны были купаться в море прямо в форме на удивление всем окружающим.

В четвертых, сотрудникам правоохранительных органов якобы запретили передвигаться на общественном транспорте.

В пятых, — улыбаться и «хмуриться».

В шестых, нарушать общественные принципы семейного права (измены, избиения супругов, наказания детей).

Распространяемый документы был подписан начальников, генерал-лейтенантом полиции В. Н. Веневским.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что распространяемый в сети Интернет документ, якобы подписанный начальником ГУ МВД России по Краснодарскому краю и накладывающий ограничения на сотрудников органов внутренних дел, является вымыслом.