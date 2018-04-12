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Урок мужества провели ветераны и представители Общественного совета при УВД по ЗАО
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Урок мужества провели ветераны и представители Общественного совета при УВД по ЗАО 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
В преддверии празднования 25-летия образования ветеранской организации УВД по ЗАО в Центр содействия семейному воспитанию «Берег надежды» пригласили ветеранов и представителей Общественного совета при УВД по ЗАО.
Перед детьми выступил активист Совета ветеранов УВД по ЗАО, более 30 лет посвятивший службе в органах внутренних дел, ветеран локальной войны в Афганистане Михаил Соляр. Он рассказал о той войне, привел примеры героизма наших воинов, исполнявших интернациональный долг. Ветераны подготовили и показали документальный фильм об Афганистане, основанный на реальных событиях.
Председатель Совета ветеранов УВД по ЗАО Анатолий Товстоног привел примеры героических поступков сотрудников полиции в мирное время, что служит хорошим примером сплоченности, солидарности и патриотизма для подрастающего поколения.
Член Общественного совета Сергей Костриков пожелал ребятам любить и гордиться своей Родиной. Ребята с интересом смотрели и слушали выступающих, задали им множество вопросов и получили на них развернутые ответы.
В заключение мероприятия ветераны от имени руководства УВД по ЗАО вручили ребятам наборы конструкторов.
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