Урок мужества провели ветераны и представители Общественного совета при УВД по ЗАО

В преддверии празднования 25-летия образования ветеранской организации УВД по ЗАО в Центр содействия семейному воспитанию «Берег надежды» пригласили ветеранов и представителей Общественного совета при УВД по ЗАО.

Перед детьми выступил активист Совета ветеранов УВД по ЗАО, более 30 лет посвятивший службе в органах внутренних дел , ветеран локальной войны в Афганистане Михаил Соляр. Он рассказал о той войне, привел примеры героизма наших воинов, исполнявших интернациональный долг. Ветераны подготовили и показали документальный фильм об Афганистане, основанный на реальных событиях.

Председатель Совета ветеранов УВД по ЗАО Анатолий Товстоног привел примеры героических поступков сотрудников полиции в мирное время, что служит хорошим примером сплоченности, солидарности и патриотизма для подрастающего поколения.

Член Общественного совета Сергей Костриков пожелал ребятам любить и гордиться своей Родиной. Ребята с интересом смотрели и слушали выступающих, задали им множество вопросов и получили на них развернутые ответы.

В заключение мероприятия ветераны от имени руководства УВД по ЗАО вручили ребятам наборы конструкторов.