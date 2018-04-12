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АРЧК предлагает усовершенствовать закон о «дальневосточном гектаре»
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АРЧК предлагает усовершенствовать закон о «дальневосточном гектаре» 

Дальний Восток 1 час назад
Фото: Дальний Восток
Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК) предлагает внести несколько правок в закон о «дальневосточном гектаре», которые положительно скажутся на процессе освоения участков. Об этом в четверг в Южно-Сахалинске на медиафоруме сообщил заместитель руководителя агентства Денис Кузин.
«Этот год важен для нас — это первый полноценный год выхода на гектар с целью освоения. Поскольку вышли на освоение, то мы как агентство предложили поправку в закон о том, что гражданин может однократно по своему усмотрению поменять участок, никому ничего не доказывая. Землю можно будет поменять однократно в течение первого года и менять надо будет осознано», — сказал он.
Кроме того, по его словам, есть правка о досрочном освоении гектара. «В качестве примера приведу такой случай, под Благовещенском девушка взяла землю в 2016 году, за лето она построила дом. Дальше хотела бы перекредитоваться в ипотеку, а заложить его не может, потому что земля не ее, в пользовании. Просит досрочное освоение, зачем ей ждать пять лет», — пояснил Кузин.
Он отметил, что специалисты агентства с большим вниманием смотрят, что происходит на земле, и стараются предложения граждан воплотить в поправки.
Кузин рассказал, что на сайте агентство гражданам, получившим гектар, предлагает 50 бизнес-планов. «Зарегистрировано 100 тыс. скачиваний их. Понятно, что не все 100 тыс. в итоге будут оформлены в заявки, но это как отложенный спрос. Народ подумает и решится на бизнес на „гектаре“, — пояснил он.
Программа „Дальневосточный гектар“ предоставляет гражданам РФ право на бесплатное получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для жителей Дальнего Востока, а с 1 февраля 2017 года — для жителей остальной территории России. В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года задекларировать освоение. После пяти лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.
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