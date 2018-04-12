АРЧК предлагает усовершенствовать закон о «дальневосточном гектаре»

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК) предлагает внести несколько правок в закон о «дальневосточном гектаре», которые положительно скажутся на процессе освоения участков. Об этом в четверг в Южно-Сахалинске на медиафоруме сообщил заместитель руководителя агентства Денис Кузин

«Этот год важен для нас — это первый полноценный год выхода на гектар с целью освоения. Поскольку вышли на освоение, то мы как агентство предложили поправку в закон о том, что гражданин может однократно по своему усмотрению поменять участок, никому ничего не доказывая. Землю можно будет поменять однократно в течение первого года и менять надо будет осознано», — сказал он.

Кроме того, по его словам, есть правка о досрочном освоении гектара. «В качестве примера приведу такой случай, под Благовещенском девушка взяла землю в 2016 году, за лето она построила дом. Дальше хотела бы перекредитоваться в ипотеку, а заложить его не может, потому что земля не ее, в пользовании. Просит досрочное освоение, зачем ей ждать пять лет», — пояснил Кузин.

Он отметил, что специалисты агентства с большим вниманием смотрят, что происходит на земле, и стараются предложения граждан воплотить в поправки.

Кузин рассказал, что на сайте агентство гражданам, получившим гектар, предлагает 50 бизнес-планов. «Зарегистрировано 100 тыс. скачиваний их. Понятно, что не все 100 тыс. в итоге будут оформлены в заявки, но это как отложенный спрос. Народ подумает и решится на бизнес на „гектаре“, — пояснил он.