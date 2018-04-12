Екатеринбуржцам покажут зоопарк на Карасьем болоте

Компания «Синара-Девелопмент» вынесла на публичные слушания проект застройки микрорайона «Новокольцовский». Соответствующее объявление размещено на веб-портале мэрии Екатеринбурга

Сам проект в публикации о слушаниях, которые состоятся 27 апреля, не представлен. Однако на сайте компании есть краткая информация о планах по застройке участка между ЕКАД, Кольцовским и Сибирским трактами и улицей Чистой, передает "Уралинформбюро"

Из анонса следует, что «Новокольцовский» планируется как многопрофильный район, включающий строительство жилой и коммерческой недвижимости, производственных предприятий, транспортно-логистической инфраструктуры, офисных и торгово-развлекательных центров.

Район раскинется на площади в 300 гектаров на месте нынешнего Карасьего болота, которое в ходе строительства будет осушено. Жилая застройка займет в нем без малого полмиллиона квадратных метров. Доминантой территории станет международный выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО». Кроме того, в «Новокольцовском» в рамках частно-государственного партнерства построят новый зоопарк.

Концепция зоопарка была представлена 10 июля 2017 года на стенде Екатеринбурга в рамках выставки «Иннопром». По форме он будет представлять собой закрытое кольцо летних и зимних павильонов. Общая площадь проекта составит 35 гектаров, включая научно-исследовательский парк. Первую очередь планируется сдать к 300-летию Екатеринбурга.

Стоит заметить, что первый проект планировки и межевания участка, на котором должен вырасти «Новокольцовский», был утвержден администрацией Екатеринбурга еще в 2013 году. Теперь, по сравнению с прежней редакцией, в него включены существенные изменения.

Так, по данным портала NewmtrEka, жилая зона микрорайона будет состоять не из коттеджей, а из 40 комплексов высотой от 5 до 16 этажей. Запланировано возведение нескольких торговых и офисных центров. Также проектом предусмотрено строительство трех школ вместимостью 1000 человек каждая, детских садов, поликлиники, больницы, станции скорой помощи, библиотеки и лыжной базы.

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