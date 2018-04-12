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«Вор с аномально большим ртом» нашелся
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«Вор с аномально большим ртом» нашелся 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В Великобритании обнаружили мужчину, похожего на получивший вирусную популярность фоторобот. Однако, как сообщает информационный портал LADBible, он отрицает, что совершал какие-либо преступления.
3 апреля полиция графства Уорикшир опубликовала в своем Twitter-аккаунте фоторобот человека, предположительно совершившего кражу со взломом и попросила подписчиков рассказать все, что о нем известно.
Необычная фотография стала поводом для многочисленных шуток пользователей сети: они сравнили преступника с Чеширским котом, посоветовали ему рекламировать зубную пасту и усомнились, что такой человек в принципе может существовать.
Тем не менее, фотограф Ричард Фокс из графства Девон опроверг их сомнения, выложив свою фотографию в черной шапке с шутливой подписью «И совсем на меня не похож». Мужчина отметил, что он не тот, кого разыскивает полиция, так как ни разу не бывал в графстве Уоркшир. Он объяснил сходство тем, что у него тоже большой рот, а черные шапки он носит, так как часто работает на улице. Полиция подтвердила, что ни в чем не подозревает Фокса.
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