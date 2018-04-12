«Вор с аномально большим ртом» нашелся

Великобритании обнаружили мужчину, похожего на получивший вирусную популярность фоторобот. Однако, как сообщает информационный портал LADBible, он отрицает, что совершал какие-либо преступления.

3 апреля полиция графства Уорикшир опубликовала в своем Twitter-аккаунте фоторобот человека, предположительно совершившего кражу со взломом и попросила подписчиков рассказать все, что о нем известно.

Необычная фотография стала поводом для многочисленных шуток пользователей сети: они сравнили преступника с Чеширским котом, посоветовали ему рекламировать зубную пасту и усомнились, что такой человек в принципе может существовать.