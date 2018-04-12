В картах «Яндекса» появились панорамы космодрома «Восточный»

Сервис «Яндекс‐карты» разместил панорамы космодрома «Восточный». Теперь все желающие могут виртуально погулять по площадке и зайти в монтажно‐испытательные корпуса, в которых происходит сборка космических аппаратов и ракет‐носителей.

Кроме того, панорама знакомит с основными объектами «Восточного»: пусковой установкой, ремонтно-механическим заводом, командным центром, станцией заправки, комплексом средств измерений.

На панораме также можно посмотреть момент старта ракеты «Союз-2.1б», который снимали сразу с двух сторон: с мобильной башни обслуживания и с дрона. Последний запечатлел ракету с высоты два с половиной метра. В общей сложности на сайте представлены 220 панорам космодрома. Для того, чтобы их запечатлеть, фотографы преодолели около четырех километров.

В День космонавтики, 12 апреля, космонавты с Международной космической станции ответят на вопросы пользователей социальной сети «ВКонтакте». Прямая трансляция из МКС начнется в 14:30 по московскому времени.