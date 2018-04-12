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Россию заподозрили во взломе сетей правительства Германии
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Россию заподозрили во взломе сетей правительства Германии 

SecurityLab.ru 1 час назад
Глава Федеральной службы защиты конституции Германии Ханс-Георг Маасен (Hans-Georg Maaßen) заявил о «высокой вероятности» причастности российских властей к кибератакам на компьютерные сети правительства ФРГ.
Как сообщил Маасен журналистам, после выявления кибератаки в декабре 2017 года власти Германии тщательно расследовали данный инцидент. Злоумышленникам не удалось нанести какой-либо ущерб, добавил он.
По словам главы ведомства, нет никаких доказательств, позволяющих связать данные атаки с APT28 — русскоязычной хакерской группировкой, предположительно стоящей за кибератаками на нижнюю палату парламента Германии в мае 2015 года.
«Мы считаем это кибератакой российского происхождения […] Нельзя со стопроцентной уверенностью […] сказать, что преступник находится в Москве и что это правительственная организация, однако мы можем говорить о высокой вероятности», — отметил Маасен.
По его словам, не может быть полностью исключена так называемая операция «фальшивого флага», направленная на намеренную дискредитацию какой-либо страны. Федеральная прокуратура Германии также расследует данный инцидент как возможный случай шпионажа.
Российское правительство неоднократно опровергало все обвинения в причастности к кибератакам.
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