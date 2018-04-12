Кремль потирает руки. Что пошло не так в деле Скрипалей

С самого начала этой истории Великобритания выглядела пострадавшей стороной добра. Жертвой чудовищного, варварского нападения с применением химического оружия. Россия же, напротив, смотрелась просто жутко: единственная страна, у которой был и мотив отомстить Скрипалю, и техническая возможность сделать это с помощью ядовитого вещества, и давняя репутация страны, убивающей людей направо и налево.

Как только мир узнал об отравлении, у большинства в головах тут же сложилась примерно такая картина: сбежавший к британцам сотрудник ГРУ и его дочь мирно жили в городке Солсбери к западу от Лондона. Но в Москве Сергею Скрипалю предательства родины не простили. Одна из российских спецслужб по приказу Путина отправила в Солсбери своего человека (или людей) со склянкой яда. Этот яд злоумышленник как-то доставил своим жертвам: распылил или подмешал куда-то, они этим делом и отравились. Их нашли без сознания в парке Солсбери и отправили в больницу. Тем временем тайный убийца тихо уехал в Москву, где уже получил новые звезды на погоны и теперь зловеще хохочет, смотря телевизор.

Это воображаемая картинка, но она была готова и стала почти реальной. Вину России даже доказывать не нужно было, настолько она была очевидной. Премьер-министр Тереза Мэй выступила в парламенте, назвала использованный яд «Новичком» и официально обвинила Москву в организации и исполнении убийства.

Канады, Напор со стороны Лондона был очень серьезным. Британцы выслали дипломатов, добились поддержки со стороны европейских партнеров, США Австралии . Весь мир объединился против России и ее недостойных действий. Лондон мог совершенно спокойно продолжать в том же духе: вводить санкции, давить и угрожать, пока РФ не призналась бы или не попросила прощения. У Москвы такая репутация, что никто не требовал у британцев доказательств и уж тем более никто не слушал российских оправданий. Для Лондона это была беспроигрышная дипломатическая комбинация!

Но! Упомянутый выше глава британской дипломатии Борис Джонсон умудрился практически все запороть. Он настолько уверовал в правоту британской позиции, что начал утверждать то, чего в реальности не было. А именно: он стал публично утверждать, что англичане располагают доказательствами вины России в этом преступлении. Причем он несколько раз повторил это, а британский МИД продублировал это заявление в своем «Твиттере».

Это был не просто блеф, а кошмарная ошибка. Этим заявлением Джонсон предложил Москве сыграть в ее любимую игру, которая называется «Какие ваши доказательства?». Москва дико обрадовалась, когда услышала о якобы имеющихся в распоряжении британцев уликах. Ответ Кремля был просто моментальным: «Ну хорошо, покажите, что у вас есть».

Тут-то и выяснилось, что Джонсон бежал далеко впереди паровоза, когда говорил о доказательствах. Даже британская лаборатория в Портон-Дауне объявила: для производства «Новичка» нужны серьезные специалисты и оборудование, но мы не гарантируем, что вещество произвели в России. После этого британский МИД стер свой твит, обвиняющий Россию в покушении на убийство. Посольство РФ тут же это заметило и удивилось: «Почему твит стерт? Уже не мы виноваты?». Лидер оппозиции лейборист Джереми Корбин удивился: «Так виновата Россия или нет? Борис, объясни!». Джонсон назвал Корбина рукой Кремля и агентом Москвы, но вменяемого ответа так и не предоставил.

Москва же пошла дальше: она предложила сделать расследование совместным, чтобы никто ничего не смог утаить. И попросила отчет об этом происшествии в Организации по запрещению химического оружия . Британцы же отказываются от совместного расследования и не хотят открывать результаты своей работы, что вызывает еще больше вопросов. Всего за два дня Лондон из полного хозяина положения оказался в ситуации оправдывающейся стороны.

Москва уже созвала специальное заседание Совета Безопасности ООН , на котором потребует от Великобритании объяснить, на каком основании ее обвиняют в совершении уголовного преступления без каких-либо вещественных доказательств. Сейчас вся российская пропагандистская, дипломатическая мощь будет брошена на то, чтобы дискредитировать британскую позицию, представить Джонсона и англичан вообще врунами, русофобами и клеветниками. Я не удивлюсь, если еще Москва подаст на британское правительство в британский же суд, требуя опровержения заявлений по Скрипалю и выплаты компенсации за разрушенную репутацию. Думаю, что Маргарет Тэтчер Уинстон Черчилль , глядя на глупые проделки Бориса Джонсона и Терезы Мэй, сейчас не просто переворачиваются в своих гробах, а рвутся из них наружу, чтобы прийти к преемникам и вправить им мозги на место.

Еще раз надо подчеркнуть: Скрипаля и его дочь отравили россияне. Я просто не могу себе представить, кто еще это мог бы быть. Ну просто никто больше на ум не приходит. Разве что инопланетяне, чтобы перессорить народы Земли. Но самоуверенность и даже наглость, с которой действует сейчас Москва, — она не просто так. Наверняка там уже убедились, что британцы на след их агента не выйдут, соответственно, подозреваемого в покушении не будет, ну и доказанной связи с Москвой тоже не предвидится. Соответственно, британцев можно спокойно троллить, требуя показать доказательства и ничего не бояться.

Тем более, Джонсон и Мэй сами так подставились, когда начали говорить о доказательствах. Никто их за язык не тянул. Могли сказать просто: у нас есть секретная информация, что это РФ. Раскрыть мы ее не можем, извините. И весь мир просто поверил бы им на слово! Как, в общем, и сейчас сначала все поверили. Это вот теперь уже очень сильно сомневаются. Пока вся эта история лишь развивается. Но несколько уроков из нее можно извлечь и сейчас. Нельзя вступать с Россией в игру «А ну-ка докажи!» Не надо. Это лишнее. Москва умеет заболтать, замылить, увести в сторону и сменить тему дискуссии. Доказать тут что-либо не-воз-мож-но! Да и не нужно, когда и так все понятно. Действовать надо крайне аккуратно, не допуская никаких ошибок. Не надо блефовать, если потом нечем крыть карты оппонента. И тем более, не надо признавать свои ошибки, стирая старые твитты. Надо было настаивать на своей правоте, отрицать все. Играть с РФ надо по ее правилам, а именно — безо всяких правил.