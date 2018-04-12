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Рука надежды 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Эта фотография появилась в ноябре 1999 года и должна была бы стать «Фотографией года» или даже «Фотографией десятилетия». Но ей не суждено было стать таковой. Фактически до недавнего времени эту фотографию можно было увидеть только в одном случае, если бы вы приобрели в США тот номер газеты, в котором был опубликован этот снимок.
Хирургу Джозефу Брюнеру, лечащему врачу медицинского центра при университете Вандербильт в Нэшвилле, предстояло провести сложную операцию: 21 неделя беременности, младенцу поставлен диагноз spina bifida — врожденный дефект позвоночника, не позволяющий человеку держаться прямо и нормально передвигаться…
Но все же выход есть: хирургическое вмешательство, при котором доктор делает матери кесарево сечение, извлекает матку из брюшной полости и через небольшой надрез оперирует младенца. Тогда ребенок рождается абсолютно здоровым. Будущая мама, Джулия Армас, сама работала акушеркой и слышала о сложных операциях, которые успешно делает доктор Брюнер, потому и пошла на этот рискованный шаг. Впрочем, другого выхода просто не было — малыша могло спасти только рискованное хирургическое вмешательство.
И вот, когда операция близилась к завершению, через надрез в полости матки вдруг просунулась крошечная, но уже полностью сформировавшаяся ручонка и крепко ухватила хирурга за палец. Врач замер, ошеломленный, он просто не мог пошевелиться. Этот уникальный момент удалось запечатлеть фотографу Майклу Клэнси, свою фотографию он назвал «Рука надежды» — еще не родившийся младенец как бы благодарит доктора, спасшего ему жизнь.
Остается только добавить, что этот человечек родился в положенный срок, родители назвали его Сэмюэль Александер Армас. Кстати, мальчик родился абсолютно здоровым.
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