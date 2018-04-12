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Куйвашев поздравил свердловчан с Днем космонавтики
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Куйвашев поздравил свердловчан с Днем космонавтики 

РИА «ФедералПресс» 38 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил жителей Свердловской области с Днем космонавтики, который традиционно отмечается 12 апреля, сообщили в департаменте информполитики региона. По мнению губернатора, этот праздник является важной датой для страны, которая сделала первые шаги навстречу космосу.
Свердловская область сделала немало, чтобы внести свой вклад в ракетно-космическую область. Уральские оборонные предприятия производят сложное оборудование, которое используется в ракетостроении.
«Уверен, что масштабная работа, которая проводится в нашем регионе по импортозамещению, инновационному развитию промышленности, увеличению доли высокотехнологичной и наукоёмкой промышленности во всех сферах, а также наши усилия по развитию Уральской инженерной школы будет способствовать дальнейшему укреплению авторитета России как передовой космической державы», — сказал Евгений Куйвашев.
Он также пожелал успехов свердловчанам, которые трудятся на благо российской космонавтики. Отметим, что сегодня в Екатеринбурге и области пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню космонавтики. Так на площади Труда прогремит 12 залпов, посвященных полету Гагарина в космос.
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