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Ученые отобрали пробы воды из озер на месте воронок газового выброса на Ямале
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Ученые отобрали пробы воды из озер на месте воронок газового выброса на Ямале 

ТАСС 57 минут назад
ТЮМЕНЬ, 12 апреля. /ТАСС/. Российские ученые отобрали пробы воды и донных осадков из десяти озер в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), в том числе в тех, которые образовались на месте воронок газового выброса. Исследование позволит выяснить особенности формирования озерных котловин в Арктике, сообщили в четверг в пресс-службе Тюменского государственного университета (ТюмГУ).
"Состоялась совместная экспедиция сотрудников Институт криологии и криософии ТюмГУ, Института криосферы Земли Тюменского научного центра СО РАН и Института микробиологии им. С. Н. Виноградского РАН, организованная Российским центром освоения Арктики по территории полуострова Ямал. Целью было измерение параметров и отбор проб воды и донных осадков озер, в том числе на месте воронок газового выброса, а также отбор проб снега для оценки вклада снежного покрова в химический состав озерной воды", — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что всего было обследовано десять озер. «Основные исследования проводились на территории стационара „Васькины Дачи“ и в районе воронок. Полученные данные послужат основой для обоснования концепции формирования озерных котловин в Арктике», — уточнили в вузе.
Ранее сообщалось, что за последние несколько лет на Ямале были найдены несколько воронок, сейчас они полностью затоплены. Причина образования кратеров — выброс газа из-под земли. Специалисты предупреждают, что воронки представляют опасность для оленеводческих бригад и вахтовых поселков, а также для автотрасс, железных дорог, трубопроводов.
Экспедиция проводилась в рамках выполнения проекта, финансируемого грантом Российского научного фонда (РНФ). Ранее специалисты ТюмГУ смогли реконструировать процесс образования бугра [формируется перед газовым выбросом] одной из воронок, которая образовалась в 2013 году. Выяснилось, что процесс формирования бугра длился не менее 66 лет, в течение этого времени он увеличивался в высоту и по диаметру.
Для прогнозирования возможных опасных природных явлений под землей, в том числе образование воронок в ЯНАО создана сеть сейсмодатчиков. Одно устройство может бесперебойно анализировать сейсмические процессы в радиусе 200 км. Датчики установлены в Сабетте, в Бованенковском и Харасавэйском месторождениях — это районы, где ведется активное промышленное освоение.
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