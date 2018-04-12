Информация об этом опубликована на железнодорожном форуме rail-club.ru Группа вагонов беспересадочного сообщения Сухум — Белгород — Сухум, курсирующих в составах пассажирских поездов N 547/548 Москва — Сухум — Москва и N 690/689 Белгород — Старый Оскол — Белгород (станция переприцепки в оба направления — Старый Оскол), отменяется по отправлению из Сухума 10 и 20 июля в 23.11, проходу через станцию Ржава в Курской области 12 и 22 июля (стоянка 17.43 — 17.45) и прибытию в Белгород в эти же дни в 19.00, а также в обратном направлении по отправлению из Белгорода 13 и 23 июля в 22.50, проходу через станцию Ржава 14 и 24 июля (стоянка 0.06 — 0.08) и прибытию в Сухум 15 и 25 июля в 19.22.
Олег Столбецов