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В июле на два рейса отменяется группа беспересадочных вагонов Сухум — Белгород — Сухум, проходящих через Курскую область
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В июле на два рейса отменяется группа беспересадочных вагонов Сухум — Белгород — Сухум, проходящих через Курскую область 

Курские известия 58 минут назад
Фото: Курские известия
Информация об этом опубликована на железнодорожном форуме rail-club.ru  Группа вагонов беспересадочного сообщения Сухум — Белгород — Сухум, курсирующих в составах пассажирских поездов N 547/548 Москва — Сухум — Москва и N 690/689 Белгород — Старый Оскол — Белгород (станция переприцепки в оба направления — Старый Оскол), отменяется по отправлению из Сухума 10 и 20 июля в 23.11, проходу через станцию Ржава в Курской области 12 и 22 июля (стоянка 17.43 — 17.45) и прибытию в Белгород в эти же дни в 19.00, а также в обратном направлении по отправлению из Белгорода 13 и 23 июля в 22.50, проходу через станцию Ржава 14 и 24 июля (стоянка 0.06 — 0.08) и прибытию в Сухум 15 и 25 июля в 19.22.
Олег Столбецов
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