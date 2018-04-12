Фадина: «Новая маршрутная сеть — не панацея для Омска»

Сегодня, 12 апреля, состоялся брифинг мэра Омска Оксаны Фадиной . Глава города заявила, что новая маршрутная сеть не решит проблемы общественного транспорта.

«Критическим вопросом остается организация транспортного сообщения предприятиями. Мы прилагаем усилия, чтобы погасить кредиторскую задолженность. Мы ее в 2 раза сократили, но ситуация продолжает оставаться критической. Изношенность подвижного состава составляет 92%. Говорить о том, что новая маршрутная сеть — это панацея для решения всех проблем, нельзя. Нужны вложения в ремонтную базу. В этом году порядка миллиарда рублей составила финансовая нагрузка на бюджет в части транспорта. Эту критическую ситуацию нужно весьма операбельно решать», — заявила Оксана Фадина.