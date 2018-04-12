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Фадина: «Новая маршрутная сеть — не панацея для Омска»
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Фадина: «Новая маршрутная сеть — не панацея для Омска» 

АиФ-Омск 57 минут назад
Фото: АиФ-Омск
Сегодня, 12 апреля, состоялся брифинг мэра Омска Оксаны Фадиной. Глава города заявила, что новая маршрутная сеть не решит проблемы общественного транспорта.
«Критическим вопросом остается организация транспортного сообщения предприятиями. Мы прилагаем усилия, чтобы погасить кредиторскую задолженность. Мы ее в 2 раза сократили, но ситуация продолжает оставаться критической. Изношенность подвижного состава составляет 92%. Говорить о том, что новая маршрутная сеть — это панацея для решения всех проблем, нельзя. Нужны вложения в ремонтную базу. В этом году порядка миллиарда рублей составила финансовая нагрузка на бюджет в части транспорта. Эту критическую ситуацию нужно весьма операбельно решать», — заявила Оксана Фадина.
Напомним, в конце 2017 года в Омске утвердили новую маршрутную сеть. Её разрабатывали эксперты из Санкт-Петербурга. Теперь в нашем городе появятся новые остановки. Часть маршрутов при этом сократят. Омичам обещают, что они будут совершать меньше пересадок, чтобы добраться до нужного места. Запустить новую маршрутную сеть планируют в августе текущего года.
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