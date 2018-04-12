ППШ-41: как Георгий Шпагин изобрел свой знаменитый автомат

ППШ-41 в годы Великой Отечественной войны был самым массовым и известным пистолетом-пулеметом в СССР. Создателем этого легендарного оружия, которое солдаты любовно называли «папашей», был оружейник Георгий Шпагин.

Оружейная мастерская

В 1916 году, во время Первой мировой войны Шпагин проходил службу в оружейной мастерской, где получил квалификацию слесаря-оружейника. Под руководством тульского мастера Дедилова Шпагин получил первоначальный опыт. Позднее сам он вспоминал: «Я попал в обстановку, о которой мог только мечтать. В мастерской часами знакомился с различными образцами оружия отечественными и иностранными. Передо мной открылся интереснейший раздел артиллерийской техники, при виде которой я чувствовал примерно то же, что умирающий от жажды перед родником ключевой воды».

Значительный вклад внес Георгий Семенович и в создание 12,7 мм. крупнокалиберного пулемета ДШК. Созданный Василием Алексеевичем Дегтяревым, пулемет обладал скорострельностью в около 300 выстрелов в минуту, что для оружия, которое предполагалось использовать в качестве зенитного пулемета было очень мало. Шпагиным были разработаны металлические пулеметные ленты для ДШК и сконструирован приемник патронов, позволивший увеличить скорострельность до 600 выстрелов в минуту. В годы войны ДШК неплохо зарекомендовал в себя в качестве зенитного пулемета и оружия для борьбы с легкобронированными целями. До сих пор в ряде стран модернизированный вариант ДШК состоит на вооружении армии и флота.

Когда появился ППШ Нередко в кинофильмах, монументальной скульптуре и живописи ППШ показан у советских воинов с первых дней войны. Однако реально, ставший легендой пистолет-пулемет появился в действующей армии несколько позже. Официально пистолет-пулемет системы Шпагина образца 1941 года был принят на вооружение 21 декабря 1940 года. Производство первоначально предполагалось наладить на заводе скобяных изделий в Загорске, так как ни Тула ни Ижевск не имели необходимого мощного прессового оборудования. До осени 1941 года было выпущено около 3 тысяч ППШ, которые впоследствии попали на фронт. В документах есть упоминания о наличии ППШ в октябре 1941 года в битве под Москвой . Тогда же производство начало налаживаться на ряде московских предприятий, продукция которых поздней осенью 1941 года стала поступать в действующую армию. Правда, количество ППШ в конце 1941 года было еще крайне невелико.

ППШ 2 Летом 1942 года прошел полигонные испытания еще один пистолет-пулемет Шпагина (ППШ-2). Как и предшественник, он отличался простотой и надежностью. Оружие снабжалось отъемным деревянным прикладом. Питание происходило из секторного магазина на 35 патронов. Тут Шпагину удалось устранить один из недостатков предыдущего образца — достаточно большой вес оружия. Однако добиться высокой кучности стрельбы не удалось. В результате было отмечено, что ППШ-2 значительных преимуществ перед существующими пистолетами-пулеметами не имеет, и на вооружение официально данный образец принят не был. Видимо, была изготовлена опытная партия в несколько сотен единиц, которые в дальнейшем были направлены в тыловые части. Были ли ППШ-2 на фронте — это вопрос, который ждет своего исследователя и требует серьезной кропотливой работы, которая может дать самый неожиданный результат.

Сколько выпущено ППШ До сих пор остается открытым вопрос о количестве выпущенных в СССР пистолетов-пулеметов системы Шпагина. Исследователями весьма приблизительно приводится цифра около 5 млн единиц — это самый массовый пистолет-пулемет и образец автоматического вооружения Второй мировой войны. В оценках всегда будет рассогласование, поскольку не все выпущенные предприятием образцы принимались военной приемкой. Часть браковалась и возвращалась на завод и забракованный пистолет-пулемет мог вполне дважды проходить на предприятии как выпущенная единица в различное время. До сих нет полного списка предприятий которые занимались выпуском ППШ. Известно 19 производителей, которые выпустили сколько нибудь крупные партии, но существовал ряд предприятий, выпуск на которых продолжался чрезвычайно короткое время и выявить их крайне нелегко. Наибольшее число ППШ было выпущено в Вятских Полянах (около 2 млн) и несколько меньше в Москве, на ЗИСе и заводе счетных машин.

ППШ в мире

Помимо Красной Армии ППШ активно использовался и в ряде других стран, в том числе и противников СССР. Известно, что 11 тысяч трофейных ППШ немцы перестволили под свой 9 мм парабеллумный патрон, отмечая: «В атаке МП-40; в обороне — ППШ». В послевоенный период производился в Северной Корее . Один из первых корейских ППШ (вариант с дисковым магазином) был подарен Сталину в 1949 году на 70-летний юбилей.

Признание

Деятельность Шпагина была отмечена в 1945 году званием Героя Социалистического Труда. За создание ряда образцов стрелкового оружия Шпагин был награжден полководческим орденом Суворова 2-й степени, тремя орденами Ленина и орденом Красной Звезды. Помимо ППШ Шпагиным в 1943-1945 годах были созданы два образца сигнального пистолета, принятых на вооружение. Принимал участие Георгий Семенович и в конкурсе на создание автомата — оружия под промежуточный патрон. В послевоенный период из-за развития рака желудка Георгий Семенович был вынужден отойти от конструкторской деятельности. Ушел из жизни создатель легендарного ППШ 6 февраля 1952 года в возрасте 54 лет. В Вятских Полянах, где было за годы войны выпущено более 2 млн ППШ-41, был открыт музей оружейника.