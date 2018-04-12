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Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников поздравляет москвичей с Днем космонавтики
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Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников поздравляет москвичей с Днем космонавтики 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
От имени депутатов Московской городской Думы поздравляю москвичей с Днем космонавтики!
Ровно 57 лет назад легендарный космонавт Юрий Гагарин совершил подвиг, который отрыл для всего человечества эпоху покорения космоса. Полёт, который продолжался всего 108 минут, стал величайшем достижением цивилизации и новой точкой отсчета для мировой космонавтики.
Для каждого из нас День космонавтики — особый праздник. Мы искренне гордимся нашими соотечественниками — гениальными учёными, отважными летчиками-космонавтами, талантливыми конструкторами, которые создавали крепкий фундамент для масштабных космических свершений.
Благодаря достижениям советских и российских специалистов, наша страна стала первопроходцем в освоении космоса и остается ведущей космической державой.
Москва является крупнейшим центром ракетно-космической отрасли России. Здесь сосредоточены вузы, научно-исследовательских институты и производственные центры, которые занимаются разработкой новых технологий для дальнейшего освоения Вселенной. Именно студенты и сотрудники этих организаций вносят огромный вклад в сохранение и преумножение славного наследия отечественной космонавтики.
Желаю всем, кто в этот день отмечает свой профессиональный праздник, крепкого здоровья, благополучия и новых успехов!
С праздником!
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