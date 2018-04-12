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Михаилу Фридману презентовали проект «Умной страны» Show Cast
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Михаилу Фридману презентовали проект «Умной страны» Show Cast 

Вести Подмосковья 1 час назад
Фото: Вести Подмосковья
На пресс-конференции фестиваля Alfa Future People 2018, который пройдёт в нижнем Новгороде с 10 по 12 августа, главным спикером выступил председатель наблюдательного совета «Альфа-Групп» Михаил Фридман. Об этом пишет издание «Русская Планета».
Михаил Фридман в беседе с корреспондентом издания «Русская Планета» поделился мнением о «вхождении» шоу-бизнеса в инновационные технологии.
Разработчики мобильного приложения Show Cast, которое позволяет организовывать виртуальные кастинги, поддержали дискуссию об инновациях в шоу-бизнесе. Им удалось реализовать мобильное приложение для артистов, музыкантов, а также других людей творческих профессий, где они смогут находить лучшие предложения от продюсеров со всего мира. В настоящий момент приложение реализовано для платформы iOS, но в ближайшее время разработчики запустят версию для android.
Вице-президент по цифровой интеграции Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Сергей Ручьёв, который выступает соинвестором проекта Show Cast рассказал историю отбора, данного стартапа через скоринг платформы «Умная Россия».
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