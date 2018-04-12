К труднодоступному якутскому селу провели новую ЛЭП

Электричество провели в одно из труднодоступных сел Якутии . Линию электропередачи пришлось тянуть зимой при морозах до минус шестидесяти, так как летом оттаивают болота.

Об этом событии мечтали десятилетия, а реализовали всего за одну зиму. Четырнадцать километров новой линии электропередачи навсегда избавили жителей села Терют от проблем с электричеством.

"Было на стане минус шестьдесят четыре градуса в середине января. Но работы мы не останавливали ни на один день", — рассказывает Владимир Мартенс, представитель компании-подрядчика.

Новую линию построили в самой труднодоступной местности Оймяконского района Якутии, что неподалеку от Полюса Холода. Здесь, в междуречье Индигирки и Эльги, сплошные болота и топи. Поэтому работать пришлось зимой. Но больше всего строители гордятся этими семью металлическими опорами. Они держат провода через горную реку.

Новым опорам не страшны ни наводнения, ни какие-либо другие природные катаклизмы. К примеру, эта стоит сразу на восьми бетонных сваях, каждая из которых забита на шесть метров вглубь земли.

Каждую весну бурлящий поток Эльги сносил старые деревянные опоры. Село с населением в триста пятьдесят человек неделями жило без света. На ликвидацию аварий уходили все Ток в проводах обеспечивают энергетики Магадана , а обслуживают линию теплоэнергетики Якутии, поэтому в инвестиционном проекте участвуют сразу два соседних субъекта. Переговоры велись несколько лет.

"В результате всех этих наших встреч, переговоров родилась инвестиционная программа. Она была утверждена в 2014 году министерством ЖКХ Республики Саха (Якутия). И, соответственно, началась реализация данного проекта. Которую мы сегодня завершили, я считаю, вполне достойно", — считает Гульчачак Мазжерина, и.о. генерального директора АО «Теплоэнергосервис».

Благодаря появлению стабильной электроэнергии эта старая сельская котельная дорабатывает последний отопительный сезон. Строительство новой начнется уже в ближайшие дни. Стоять она будет на месте этого каркаса недостроенной котельной, которую уже пытались возвести в конце восьмидесятых.

На церемонии запуска новой ЛЭП шаман просит у местных духов, чтобы всё задуманное непременно исполнилось. О бесперебойных свете и тепле мечтает каждый житель Терюта. Домохозяйка Надежда Сергеева одна из первых записалась в очередь на подключение к центральному отоплению. «Когда тепло и уютно становится дома, дети и внуки к нам едут. Когда тепло дома, все радуемся», — рада Надежда Сергеева, жительница села Терют.

Уже в сентябре теплоэнергетики обещают подключить к новой котельной сто процентов жилого фонда села. Тем самым, обеспечив комфорт и надежность даже в самой далекой глубинке.