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Больше, чем просто юбилей. Нижегородке Антонине Гребенщиковой исполнился 101 год
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Больше, чем просто юбилей. Нижегородке Антонине Гребенщиковой исполнился 101 год 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Фото пресс-службы администрации Нижнего НовгородаБольше, чем просто юбилей. Нижегородке Антонине Гребенщиковой исполнился 101 год  Нижегородская долгожительница Антонина Гребенщикова отметила 101-й день рождения.
Антонина Андреевна проживает в Приокском районе. Поздравить с днём рождения бабушку пришли не только родственники, но и представители районной администрации.
Глава администрации Приокского района Михаил Шатилов пожелал Антонине Гребенщиковой сил, благополучия, радости, заботы и любви родных.
— Пусть крепкое здоровье станет Вам наградой за доброту, бодрость и оптимизм, — сказал Михаил Шатилов, обращаясь к имениннице.
Антонина Гребенщикова родилась 10 апреля 1917 года в селе Афанасово Ивановской области. В Горький переехала в 1940 году после окончания Московского текстильного техникума. Ее первым местом работы стала Горьковская чулочная фабрика им. Клары Цеткин. Большая часть трудовой биографии Гребенщиковой связана с заводом им. Ленина, где она проработала в должности инженера-конструктора более 20 лет с 1949 года.
Долгожительница имеет 4 внуков, 6 правнуков и 3 праправнуков.
— У нашей бабушки — очень сильная воля к жизни, и еще она большая оптимистка, — поделилась внучка Елена Смирнова.
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