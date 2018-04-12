Больше, чем просто юбилей. Нижегородке Антонине Гребенщиковой исполнился 101 год

Фото пресс-службы администрации Нижнего НовгородаБольше, чем просто юбилей. Нижегородке Антонине Гребенщиковой исполнился 101 год Нижегородская долгожительница Антонина Гребенщикова отметила 101-й день рождения.

Антонина Андреевна проживает в Приокском районе. Поздравить с днём рождения бабушку пришли не только родственники, но и представители районной администрации.

Глава администрации Приокского района Михаил Шатилов пожелал Антонине Гребенщиковой сил, благополучия, радости, заботы и любви родных.

— Пусть крепкое здоровье станет Вам наградой за доброту, бодрость и оптимизм, — сказал Михаил Шатилов, обращаясь к имениннице.

Антонина Гребенщикова родилась 10 апреля 1917 года в селе Афанасово Ивановской области . В Горький переехала в 1940 году после окончания Московского текстильного техникума. Ее первым местом работы стала Горьковская чулочная фабрика им. Клары Цеткин. Большая часть трудовой биографии Гребенщиковой связана с заводом им. Ленина, где она проработала в должности инженера-конструктора более 20 лет с 1949 года.

Долгожительница имеет 4 внуков, 6 правнуков и 3 праправнуков.